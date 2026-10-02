02.10.2026 | 22:11

Почина Краля на хазарта, коайто превърна Свиленград в „българския Лас Вегас“

През последните години Суди Озкан се появяваше рядко публично и живееше далеч от активния светски живот

Суди Озкан, един от най-разпознаваемите турски предприемачи в хазартния и хотелиерския бизнес и човекът, когото десетилетия наричаха Краля на хазарта, почина днес на 87-годишна възраст, съобщиха турски медии. По данни на Nefes и други издания той е бил под лекарско наблюдение и е издъхнал след период на лечение, като към момента няма официално оповестена причина за смъртта и програма за погребението, пише „Флагман“.

Новината има силен отзвук и в Свиленград, където името на Озкан е пряко свързано с развитието на хазартния сектор. В града работят редица дружества и обекти, свързвани с неговата бизнес структура. Той се счита за човекът, изградил българския Лас Вегас. За 20 години южното градче се превърна в хазартната мека на Балканите, а сред най-големите инвеститори е точно Суди Озкан. Новината има силен отзвук и в Свиленград, където името на Озкан е пряко свързано с развитието на хазартния сектор. В града работят редица дружества и обекти, свързвани с неговата бизнес структура. Той се счита за човекът, изградил българския Лас Вегас. За 20 години южното градче се превърна в хазартната мека на Балканите, а сред най-големите инвеститори е точно Суди Озкан.

Озкан изгражда кариерата си от сравнително скромно начало и през 80-те години постепенно навлиза в казино бизнеса. Турски медии припомнят, че през 1985 г. той открива първото си казино в Истанбул, а до края на 90-те години вече управлява широка мрежа от игрални обекти в хотели от висок клас. Според Halk TV в различни периоди групата му е развивала дейност в 15 държави, с 34 казина и 18 хотела. След закриването на казината в Турция бизнесът му се насочва към международни пазари, сред които България, Беларус, Грузия, Северна Македония, Албания и държави от Карибския регион.

Връзката му със Свиленград се запазва през годините и далеч не се ограничава до един търговски обект.

Данни от публични фирмени регистри показват Суди Озкан като действителен собственик в дружества като „Принцес Свиленград“ и „Свиленград Принцес Хотел“, а местни медии свързват бизнес структурата му и с други казина, игрални зали и хотелски имоти. През юни 2025 г. e-svilengrad.com съобщи, че самият предприемач е пристигнал в града, за да проследи развитието на инвестициите си. Тогава изданието посочи, че заради напредналата му възраст и здравословното му състояние той се придвижва с медицинско лице.

Сред активите, с които местни източници свързват Озкан и компании от неговия кръг, са казино „Принцес“, хотелски и игрални обекти, както и комплекс „Романтика“, придобит през предходен период и подложен на разширяване и основен ремонт. С името му се свързват още хотел „Метропол“, ползван под наем, терен в близост до търговски обект в града и игрална зала, която преустанови работа след пожар.

Публично достъпните фирмени данни потвърждават трайното му участие в няколко дружества със седалище в Свиленград. Именно това присъствие превърна смъртта му от международна бизнес новина и в местно събитие за хората, чиято работа през годините е била свързана с предприятията му.

Озкан оставя зад себе си бизнес биография, която обхваща туризма, хотелиерството, строителството и хазарта в няколко държави. В Турция името му години наред присъства в икономическите хроники както заради бързото разрастване на неговата група, така и заради данъчни и съдебни спорове от края на миналия век.

През последните години той се появяваше рядко публично и живееше далеч от активния светски живот, с който бе свързван в най-силния период на кариерата си. След съобщението за смъртта му служители и жители на Свиленград започнаха да публикуват съболезнования в социалните мрежи, а официална информация за погребението му към този час не е обявена.