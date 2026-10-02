02.10.2026 | 20:12

Скопие плаща 1,56 млн. долара годишно за лобизъм във Вашингтон: оръжейна компания наема Mercury за „стратегическото партньорство“ със САЩ

Документът показва, че Mercury е ангажирана не само с комуникационни услуги, но и със стратегическо консултиране, връзки с държавните институции и лобиране.

Американските регистри разкриват финансова и институционална връзка между македонската частна отбранителна компания ATS Group DOOEL Skopje и една от големите американски фирми за политически консултации и лобиране – Mercury Public Affairs.

В регистъра по Закона за регистрация на чуждестранните агенти – FARA, ATS е посочена като чуждестранен принципал на Mercury с регистрация №6170. Договорът между двете компании е подаден в Министерството на правосъдието на САЩ през февруари 2025 г. Документът показва, че Mercury е ангажирана не само с комуникационни услуги, но и със стратегическо консултиране, връзки с държавните институции и лобиране. Сред описаните дейности са разработване и изпълнение на федерална политическа програма и представяне на ATS пред американски законодатели. В договора е записано и намерението да бъде подчертавана ролята на Северна Македония като партньор на САЩ в областта на сигурността в Южна Европа.

130 хиляди долара месечно

На 23 декември 2025 г. Mercury подава анекс към договора. В него е записано, че договорът продължава от 1 февруари 2026 г. до 31 януари 2027 г., а възнаграждението е определено на 130 000 долара месечно. Това прави 1,56 млн. долара за 12 месеца. Плащанията са договорени предварително на тримесечна база, като отделно ATS трябва да възстановява определени разходи на Mercury. Сумата от 1,56 млн. долара следователно не е журналистическа оценка, а стойността на договореното възнаграждение за едногодишния период.

Парите не са само на хартия

FARA документите показват и реално декларирани плащания. През 2025 г. Mercury е отчела три плащания от ATS – 255 305 долара през юли, 255 000 долара през септември и 255 305 долара през декември. Общата сума е 765 610 долара. Така американският регистър показва не само договорено възнаграждение, но и реално отчетени плащания от македонската компания към американския лобист.

Коя е ATS

ATS Group е частна компания от отбранителната индустрия на Северна Македония. Компанията произвежда малокалибрени боеприпаси, балистични каски, бронежилетки и други защитни продукти. В американския FARA договор бизнесът на ATS е описан като производство на композитни балистични продукти и малокалибрени боеприпаси. Самата компания представя Шефшет Демировски като свой основател и главен изпълнителен директор. Македонски публикации го определят и като собственик на компанията. В договора с Mercury Демировски е посочен като контакт от страна на ATS.

Връзката с македонската държава

ATS не е държавна компания. В американския регистър тя е посочена като чуждестранна корпорация, а договорът с Mercury е сключен между две частни компании. В същото време ATS има публично документирани отношения с македонските институции. През декември 2023 г. тогавашният министър на отбраната Славянка Петровска посещава ATS Ammunition. Македонското Министерство на отбраната представя компанията като предприятие, свързано с производството на военно и защитно оборудване и въоръжение. През март 2025 г. представители на македонското правителство участват и в подписването на меморандум между ATS и турската държавна отбранителна компания MKE. Тези факти показват институционални отношения между ATS и държавата, но сами по себе си не доказват държавно финансиране на лобисткия договор с Mercury.

Документът, в който се появява Мицкоски

Най-съществената част от FARA досието е документът, подаден от Mercury на 2 април 2026 г. Той носи заглавието „U.S.-North Macedonia Strategic Partnership“ и е подаден като материал, разпространен от Mercury от името на ATS Group. В него се обсъждат предложения за отношенията между САЩ и Северна Македония в сфери като енергетика, американски инвестиции, информационни технологии и киберсигурност, отбрана, междуправителствено сътрудничество и тренировъчния център „Криволак“. В текста изрично се говори за отношенията между президента Доналд Тръмп и премиера Християн Мицкоски. Така документът създава пряка документална връзка между частната компания ATS, нейния американски лобист Mercury и теми, свързани със стратегическите отношения между Вашингтон и правителството на Мицкоски.

Корпоративен интерес или държавна политика

Частна македонска отбранителна компания плаща значителни суми на американска лобистка фирма, която от нейно име представя във Вашингтон предложения, засягащи не само корпоративни, но и по-широки въпроси от отношенията между САЩ и Северна Македония.

Вторият американски лобист

Mercury не е единствената американска лобистка структура, работила за ATS. Публичните данни за регистрациите по американския лобиране Disclosure Act показват отношения между ATS Group и Valcour LLC. Според наличните данни Valcour е отчела около 1,02 млн. долара приходи от ATS по седем декларации. Това означава, че македонската компания е използвала повече от една американска лобистка структура. Трябва обаче да се прави разграничение между FARA и лобиране Disclosure Act, защото двата режима имат различен обхват и различни изисквания за регистрация и отчетност.

Какво казват македонските представители

Разследване на BIRN от септември 2026 г. поставя случая в по-широк политически контекст. Според публикацията няколко настоящи македонски официални лица са отрекли да са координирали действията си с Демировски и са заявили, че той е действал по собствена инициатива. Тези позиции са важни, защото показват, че наличните документи не могат сами по себе си да докажат координация между ATS и кабинета на Мицкоски. От друга страна, самият FARA материал от април 2026 г. доказва, че Mercury е представяла от името на ATS конкретни предложения, формулирани в контекста на стратегическите отношения между САЩ и Северна Македония. И двете части на картината са необходими за пълното разбиране на случая.

Има ли държавни пари в тези 1,56 млн. долара

Проверените американски FARA документи не показват държавния бюджет на Северна Македония като източник на плащанията към Mercury. За да бъде изяснен този въпрос докрай, са необходими финансовите отчети на ATS, данни за нейните държавни договори и документи за произхода на средствата, с които се финансира лобистката дейност.

Какво показват документите и какво не показват

Документите показват ясна финансова връзка между ATS и Mercury. Показват договор за лобиране и връзки с държавните институции. Показват реално отчетени плащания. Показват нов договорен хонорар от 130 000 долара месечно. Показват втори американски лобист – Valcour. Показват, че Mercury е представяла от името на ATS документ за „U.S.-North Macedonia Strategic Partnership“. Показват, че в този документ е споменат премиерът Мицкоски и са разглеждани въпроси от стратегически характер.

Въпросът, който остава

Случаят с ATS и Mercury не доказва сам по себе си, че държавната политика на Северна Македония се определя от частен оръжеен производител. Той показва нещо по-конкретно.

Една частна компания от отбранителната индустрия е инвестирала значителни средства в американско политическо и правителствено представителство. Нейният лобист е работил по федерална политическа програма, контакти с американски законодатели и представяне на Северна Македония като стратегически партньор на САЩ. Впоследствие същият лобист подава материал, в който са формулирани предложения за стратегическите отношения между Вашингтон и Скопие и е споменат премиерът Християн Мицкоски. Това поставя въпроса докъде се простират корпоративните интереси на ATS и къде започва представянето на по-широк национален интерес. Публичните документи позволяват въпросът да бъде поставен с конкретни договори, суми и имена.