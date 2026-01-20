Доган първи обяви, че ще подкрепи партия на Радев

Почетният председател на Алианса за права и свободи (АПС) Ахмед Доган е първият лидер на политическа партия, който открито намигва към евентуален съюз с президента в оставка Румен Радев. След поздравлението за решителната стъпка на държавния глава Сокола обяснява, че АПС е с него за „рестарт на демокрацията.
В съобщението, публикувано от АСП, прозират фрази от реториката на „Демократична България“, но Доган не е пропуснал и любимата си „заедност“.
Според бившия почетен председател на ДПС Радев е „решаващ фактор за образуване на антимафиотски фронт срещу превзетата държава“.
От думите на Доган става ясно, че президентът в оставка може безрезервно да разчита на подкрепата на АПС. „Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията“, посочва Доган.
Ето пълния текст на декларацията:
Поздравления, г-н Президент!
Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава!
Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!
Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизараме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията.
Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!
Почетен председател на Алианс за права и свободи (АПС)
Ахмед Доган
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране