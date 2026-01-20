20.01.2026 | 10:06

Доган първи обяви, че ще подкрепи партия на Радев

В съобщението прозират фрази от реториката на "Демократична България", но Доган не е пропуснал и любимата си "заедност"

Почетният председател на Алианса за права и свободи (АПС) Ахмед Доган е първият лидер на политическа партия, който открито намигва към евентуален съюз с президента в оставка Румен Радев. След поздравлението за решителната стъпка на държавния глава Сокола обяснява, че АПС е с него за „рестарт на демокрацията.

В съобщението, публикувано от АСП, прозират фрази от реториката на „Демократична България“, но Доган не е пропуснал и любимата си „заедност“.

Според бившия почетен председател на ДПС Радев е „решаващ фактор за образуване на антимафиотски фронт срещу превзетата държава“.

От думите на Доган става ясно, че президентът в оставка може безрезервно да разчита на подкрепата на АПС. „Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията“, посочва Доган.

Ето пълния текст на декларацията:

Поздравления, г-н Президент!

Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава!

Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!

Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизараме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията.

Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!

Почетен председател на Алианс за права и свободи (АПС)

Ахмед Доган