16.11.2025 | 13:34
Доган се „изкефил“ като видял активистите на АПС
Новата партия ву благодари, че бил „гарант за идеологията, ценностите и духовността“

„Предстои ни много работа.“ Това заяви Ахмед Доган по време на учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той призова участниците да положат усилия за възстановяване и укрепване на местните структури, които, по думите му, „са забравени“. Изказването му беше публикувано във фейсбук страницата на партията след края на заседанието.  „Само общинските и областните структури управляват партията. Местните трябва да си възстановят формата, съдържанието и отговорността“, посочи Доган и допълни, че пред организацията стои много сериозна работа.

Доган определи задачите пред партията като „голямо изпитание“, но изрази увереност в потенциала на участниците. „Апелът ми към вас е да бъдете така енергизирани, както днес. Ако съм имал някакво съмнение дали да се върна в лявата политика или не, като ви видях – направо се изкефих“, каза той.

После се извини, че имал проблем с граса с думите „Друг път ще говорим повече“.  Ахмед Доган отново бе избран за почетен председател с оперативни функции, както и четирима съпредседатели – Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков.

Учредителната конференция на новата политическа партия Алианс за права и свободи (АПС) се проведе в събота в хотел „Рамада“.

Народният представител Танер Али определи момента като „исторически“ и подчерта, че процесите след 3 юли 2024 г. са сред причините за създаването на новата формация, която стъпва върху ценностите, „основополагащи за господин Ахмед Доган, когато създаваше ДПС“. Али определи момента като „исторически“ и подчерта, че процесите след 3 юли 2024 г. са сред причините за създаването на новата формация, която стъпва върху ценностите, „основополагащи за господин Ахмед Доган, когато създаваше ДПС“.

