Домусчиев се хвали: Преборих лесно това грипче!

виц на деня

Съдят жена, че пребила мъжа си.

– Защо го бихте? – пита я съдията.

– Представете си, господин съдия, звъни ми по телефона, кара ме да изляза по-рано от работа, разтурил спалнята, съблича ме гола, поваля ме на чаршафа и вика „Честит първи април, скъпа!“