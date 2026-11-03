03.11.2026 | 11:58

Жесток скандал в Украйна: Протестиращи щурмуваха край Киев сграда, в която измъчвали и изнасилвали наборници

Това е само едно от множество подобни съоръжения, призна дясната ръка на Зеленски Кирил Буданов

Протестиращи щурмуваха таен военен затвор в покрайнините на Киев, в който са държани против волята им десетки войници, насилствено вербувани да влизат в армията от Украинските въоръжени сили. Скандалът е толкова голям, че огромна част от западните медии мълчат за случващото се, тъй като то поставя под въпрос подкрепата на страната, както и моралните ценности.

Митингът пред сградата е ескалирал късно снощи в щурм, като демонстрантите са опитали да влязат вътре, въпреки опитите на хора от небезизвестния батальон „Азов“ да ги спрат със стрелба. Все пак отвътре са извадени около 40 човека в съсотяние, което напомня лагерите от Втората световна война.

Видеа, които обиколиха за минути социалните мрежи, показват истинския ужас от тайния затвор. Мъжете са били държани затворени в мазен на къща, били са пребивани и изнасилвани, нямали са достъп до близките си, които впоследствие са били изнудвани – за да бъдат пуснати децата, братята и внуците им, са искани огромни суми.

Протестиращите блъскат вратите на сградата в опит да влязат, докато срещу тях се сипе сълзотворен газ, а куршуми летят в небето над тях. При опит линейка да достигне до мястото, военните отвътре опитват да я спрат, но в крайна сметка медиците успяват да влязат. Вътре намират между 25 и 30 мъже, които са болни, психически нестабилни и се нуждаят от спешна хоспитализация.

В рамките на минути, след като излизат първите кадри, Зеленски изпраща висшите си офицери да опитат да тушират ситуацията. На място пристига командирът на Националната гвардия,в състава на която е и батальона „Азов“ – Александър Пивенко, които заявява на тълпата, че сградата се използва за „временно настаняване и процесиране на мобилизирани военни, които очакват трансфер към други отделения“. Това, разбира се, разгневява допълнително протестиращите.

Скоро след това се намесва и Кирил Буданов – дясната ръка на президента. Той признава, че ВСУ оперира „множество“ подобни центрове и гарантира, че ще започне разследване за това какво се е случвало вътре в тях. От протестиращите той е посрещнат с викове „Буданов, предател!“