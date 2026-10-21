21.10.2026 | 17:39

Доспатска фирма мишена на ГДБОП и в двете акции: Какво свързва Сунгурларе, Белица и милионите на „Вера Строй“

"Вера строй" е в центъра на вниманието след ареста на пеевския прислужник Ревански. Над 80 млн. евро от обществени поръчки. 11 млн. еврофондове. Успеваемост: 90% · 99 от 110 процедури

Велин Велев

Два града. Два последователни дни. Две показни акции на ГДБОП и ДАНС. Купища иззети папки и кашони с документация по обществени поръчки. И едно конкретно име, което тихо изплува на преден план като общ знаменател сред големите строителни изпълнители и на двете места – „Вера Строй“ ЕООД, която се води собственост на Велин Велев.

Случайно съвпадение ли е това или антимафиотите и агентите по национална сигурност вървят по една и съща гореща следа?

При обиските и изземванията в общинските администрации на Сунгурларе и Белица разследващите органи са проявили изключително изострен интерес към книжа и процедури, пряко свързани именно с договорите на „Вера Строй“. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, ГДБОП, ДАНС или прокуратурата. Но фактите, цифрите и хронологията около тези две общини повдигат въпроси, които институциите вече трудно ще могат да отминат с мълчание.

Хронологията на събитията започва на 20 октомври 2026 година, когато служители на ГДБОП и ДАНС влизат в сградата на Община Сунгурларе. По информация на БНТ операцията проверява обществени поръчки, при които има оперативни данни за отклоняване на значителни бюджетни средства, включително съмнения за фиктивно отчетени дейности и порочни практики при избора на изпълнители. Проверява се дали реално извършените дейности съответстват на изплатените суми. Има задържани лица, като по неофициални данни сред тях е и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Само няколко месеца преди удара на службите – на 6 юли 2026 г. – Община Сунгурларе сключва наведнъж два договора с дружеството на Велин Велев. Първият е за реконструкция и рехабилитация на улици на стойност 773 552 евро, а вторият – за рехабилитация на улици за 573 275 евро. Общата сметка възлиза на 1 346 827 евро, или над 2,63 милиона лева. Отношенията на фирмата с общината не датират от вчера – още през 2019 г. „Вера Строй“ изпълнява строително-монтажни работи по проект за реконструкция на водоснабдителни системи в района, включително за селата Лозарево и Чубра.

Докато прахта в Сунгурларе още не е слегнала, буквално на следващия ден – 21 октомври 2026 г. – машината на ГДБОП и ДАНС се пренася в Община Белица. Служителите на реда влизат в кметството, а изземване на документи е предприето и в дома на кмета Радослав Ревански. Официално оповестен пълен списък на проверяваните поръчки няма, но публичната информация свързва действията с процедури за строителство, проекти по линия на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейско финансиране.

И в Белица сред ключовите изпълнители през последните месеци се оказва същото търговско дружество. На 16 януари 2026 г. фирмата подписва договор за корекция на част от река Бабяшка в село Горно Краище на стойност 1 245 170 евро – процедура, при която е подадена само една-единствена оферта. На 13 март 2026 г. следва още по-мащабен контракт: инженеринг, проектиране, СМР и авторски надзор за реконструкция и разширение на пътя Белица – местност Андрианов чарк за приблизително 4,2 млн. евро. Така само за първото тримесечие на 2026 г. двата договора на „Вера Строй“ с Белица надхвърлят внушителните 5,5 милиона евро.

Зад „Вера Строй“ ЕООД с ЕИК 200562468 стои Велин Хариев Велев – едноличен собственик и управител. Компанията е основана през 2009 г., а корените на бизнесмена водят към село Змеица, община Доспат. В регистрите дружеството фигурира с общо 25 договора за около 21,4 милиона евро, като цели 18 договора на обща стойност приблизително 18,2 млн. евро са сключени само през 2026 година. В тази разбивка Белица изпъква като най-големият индивидуален възложител.

Данните от системата СИГМА пък показват, че фирмата на Велев е спечелила над 80 млн. евро от обществени поръчки, установи проверка на МИГNews.info.

Биографията на Велев показва и минал опит в държавната администрация като ръководител на дирекция „Прилагане на мерките за развитие на селските райони“ в Държавен фонд „Земеделие“. През 2010 г. името му се появява в медийни публикации покрай проверка срещу служители на фонда по твърдения за натиск над земеделски производители. Няма данни Велев да е бил осъждан по този случай, но професионалният му път очертава детайлно познаване на механизмите за публично и европейско финансиране.

Фактът, че една строителна фирма има договори и в двете проверявани общини, сам по себе си не представлява престъпление и не прави компанията автоматично виновна. Но когато ГДБОП и ДАНС провеждат координирани спецоперации в две точки на страната в рамките на 24 часа, а част от търсената документация засяга именно договорите на този изпълнител, възникват две основни хипотези. Едната е, че самата компания и нейните договори са обект на проверка, а разследващите проследяват модела, по който дружеството печели и изпълнява обществени поръчки в различни общини. Другата хипотеза поставя въпроса дали пък някой по веригата не е проговорил – възможно ли е представител на фирмата да съдейства на органите и предоставена информация да е насочила службите към конкретни кметства. Към момента няма публични доказателства в подкрепа на нито една от двете версии.

Обществото обаче очаква ясни отговори от институциите: проверяват ли ГДБОП и ДАНС договорите на „Вера Строй“ в Сунгурларе и Белица, предприети ли са процесуални действия спрямо Велин Велев и разпитван ли е той, има ли лице от дружеството, което съдейства на разследването, обединени ли са двете акции в общо производство и предстоят ли проверки и в други общини, където фирмата изпълнява мащабни поръчки.