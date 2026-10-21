21.10.2026 | 16:27

Цирк! Изведоха кмета на Белица – майка му припадна, а баба му прокле враговете! (видео)

Над 7 часа полицията преглежда документи за обществени поръчки в община Белица

Изведоха с белезници кмета на Община Белица Радослав Ревански днес следобед.

При засилено полицейско присъствие, 7 часа след като ГДБОП и МВР влязоха в общината, кметът беше отведен, съобщи БНТ. Отпред го очакваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и много граждани.

Минути след като отведоха Ревански, майка му припадна. Баба му пък кълнеше враговете.

Полицейската акция в Белица започна в сградата около 8 часа тази сутрин. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също бе в сградата на общината. Той е сред най-приближените кметове на Пеевски и прекарваше доста време в прословутия кабинет на лидера на ДПС в парламента. Първи за акцията днес съобщи всъщност Пеевски в парламента. На градския площад са се събрали жители на Белица, които изчакват края на операцията.

Местният сайт pirinsko.com съобщи, че пред камерите Пеевски заявил, че няма да допусне натискът, който според него се упражнява върху представители на ДПС, да ги принуди да отстъпят.

„Няма да се огънем! Ще бъдем тук, ще бъдем с Ради, ще бъдем с всеки, който е репресиран от новата Държавна сигурност!“, заяви лидерът на ДПС.

В този момент събралите се пред общината хора започнали да скандират в подкрепа на кмета:

„Ради! Ради! Ради!“

Пеевски продължил изказването си с директни послания към премиера Румен Радев и представители на изпълнителната власт:

„Господин Радев, няма да се огънем! Ние ще бъдем тук и когато вие си отидете. Няма да успеете по този начин!“, заяви той.

Лидерът на ДПС предупреди., че предстоят разкрития за управляващите, които обвини в злоупотреба с власт. „Разкрития тепърва за вас ще има много! Казвам ви го пред камерите – разкрития ще има за този престъпен кръг, който ръководи България в момента!“, казал Пеевски.

„Всяка репресия, която правят, една след друга, ми показва, че сме на правия път. Ние продължаваме и ще ги разобличим!“, заключил лидерът на ДПС в Белица.