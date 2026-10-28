28.10.2026 | 13:38

Дронове удариха контейнеровоз край Калиакра, потънал е

Екипажът на атакувания кораб се евакуира на спасителни плотове

Поредна атака в Черно море. Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра, съобщава Maritime.bg.

Според специализираното издание екипажът на атакувания кораб се евакуира на спасителни плотове. Военното ни министерство знае за инцидента, очаква се изявление.

Корабът е плавал към румънската Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. По информация на изданието плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По предварителни данни екипажът е напуснал кораба. Към момента в публикацията не се посочват подробности за състоянието на моряците, нито за мащаба на щетите по плавателния съд.

На фона на инцидента в Черно море, в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

По данни на Maritime.bg, през последните седмици при подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред тях са корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.