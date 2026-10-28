Дронове удариха контейнеровоз край Калиакра, потънал е

Поредна атака в Черно море. Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра, съобщава Maritime.bg.
Според специализираното издание екипажът на атакувания кораб се евакуира на спасителни плотове. Военното ни министерство знае за инцидента, очаква се изявление.
Корабът е плавал към румънската Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. По информация на изданието плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.
По предварителни данни екипажът е напуснал кораба. Към момента в публикацията не се посочват подробности за състоянието на моряците, нито за мащаба на щетите по плавателния съд.
На фона на инцидента в Черно море, в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.
По данни на Maritime.bg, през последните седмици при подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред тях са корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.
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