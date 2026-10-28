Отстраняват с преврат Путин от власт?

Сериозно военно поражение или тежки икономически проблеми могат да създадат условия за преврат в Русия и насилствено отстраняване на Владимир Путин, смята украинският подполковник Тарас Березовец. Според него вътрешните противоречия и борбата за власт могат постепенно да отслабят сегашната система в Кремъл.

Березовец е началник на отдела за международно военно сътрудничество на Командването на силите за териториална отбрана на Украйна. Изказването му е цитирано от 24 Канал. „Бих нарекъл базовия сценарий евентуален преврат с участието на силите за сигурност и военните“, заявява Березовец.

По думите му решаващ фактор може да бъде моментът, в който в руското ръководство осъзнае, че продължаването на войната единствено увеличава загубите, без да приближава желан резултат.

При подобно развитие вътрешните конфликти могат да прераснат в борба за контрол над държавата.

Березовец припомня бунта на лидера на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и похода му към Москва. Според украинския офицер тези събития са показали, че руската система на управление не е напълно защитена от вътрешни сътресения.

В същото време Березовец не прогнозира бърз срив на руската власт. Той определя като базов сценарий продължаващото съществуване на сегашната система, която постепенно ще отслабва.

Според него механизмите за контрол и потискането на опозицията помагат на режима да запазва устойчивост. Той посочва и липсата на идеологически ограничения, характерни за Съветския съюз, като фактор, който позволява на съвременната руска система да функционира по-дълго.

Березовец допуска, че Русия може да продължи да се движи по инерция дори при постепенно изчерпване на ресурсите. Затова той не свързва евентуалната промяна непременно с внезапен срив или бърза смяна на властта.

По оценката му системата може да достигне повратна точка, при която определена криза да предизвика нейния колапс. Този процес обаче може да отнеме продължително време. В този смисъл силовият преврат остава възможен сценарий за Русия, но не и гарантирана прогноза.