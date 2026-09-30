30.09.2026 | 14:08

“Екзекуция в мафиотски стил”: Какво пишат световните медии за убийството на пловдивския бизнесмен

Специализираният британски сайт Inside World Football свързва трагедията с мача България – Естония от Лигата на нациите

Убийството на бизнесмена и собственик на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов влезе в международните новини.

Първа с новината за смъртта на Филипов излезе “Ройтерс”. Тя съобщи, че виден български бизнесмен и президент на клуб от елита е застрелян в Пловдив рано сутринта. Агенцията описва Филипов като собственик на ПИМК и мажоритарен акционер в „Ботев“.

Специализираният британски сайт Inside World Football свързва трагедията с мача България – Естония от Лигата на нациите. Филипов е бил на стадион „Христо Ботев“ малко преди стрелбата. Изданието пише, по непотвърдена информация, че стрелецът е избягал в близката гора. Отбелязва и че строителната му фирма е реконструирала стадиона, преди той да поеме клуба.

Най-драматично отразиха случая северните ни съседи. Румънското издание BZI.ro излезе със заглавие „Екзекуция в мафиотски стил в България“. Описва Филипов като президент и главен финансов покровител на Ботев. Stiripesurse.ro също говори за убийство в мафиотски стил. Изданието напомня, че в последните седмици той е имал много публични изяви за клуба и българския футбол.

Спортният Fanatik.ro заложи на заглавието „Шок във футбола!“. Според изданието българският футбол е в шок, а Филипов часове преди това е бил на мача на националния отбор.

Атинският Proto Thema представи Филипов като един от най-влиятелните фактори в транспорта и строителството в България. Изданието отбелязва, че ПИМК е сред десетте най-големи транспортни компании в Европа.

Полското радио RMF24 нарече Филипов „могъщ бизнесмен“ и акцентира на блокираните изходи на града.

В Русия Спорт-Экспресс пише, че трагедията е станала, докато Филипов се е прибирал след футболен мач. Добавя, че разследващите не дават подробности заради тайната на следствието. Порталът Новости Mail представи случая като убийство на президент на европейски футболен клуб.

В Сърбия Glas Srpske наблегна на логистичния бизнес на Филипов и на мажоритарния му дял в „Ботев“. Северномакедонският Libertas предаде, че полицията и прокуратурата отказват подробности заради разследването. Euronews Albania публикува преведен вариант на материала на Ройтерс.

Новината стигна и до Кавказ. Азербайджанската агенция APA я пусна на азербайджански и руски и подчерта, че се разследва умишлено убийство.