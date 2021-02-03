Eто ги червените водачи на листи за новия парламент

Шефката на БСП Корнелия Нинова е готова със списъка си от водачи за кандидатските листи. ТЯ залага предимно на „свои“ хора да теглят кампанията. По нейни думи е осигурена сериозна професионална експертиза в листите така, че да се повиши равнището на законодателната дейност.
Благоевград – Георги Михайлов
Смолян – Александър Симов
Пловдив-област – Манол Генов
Варна – Борислав Гуцанов
Пловдив-град – Корнелия Нинова
Хасково – Велизар Енчев
Сливен – Атанас Зафиров
Разград – Таско Ерменков
Велико Търново – Явор Божанков
23 МИР София – Христо Проданов
24 МИР София – Георги Свиленски
25 МИР София – Корнелия Нинова, като тя ще води и в Пловдив, където от първото място отпада проф. Иво Христов, а застава втори
София-област – Иван Ченчев
Перник – Стоян Мирчев
Враца – Анастас Попдимитров
Бургас – Петър Кънев
Ямбол – Кристиан Вигенин
Добрич – Мая Димитрова
Монтана – Атанас Костадинов
Видин – Филип Попов, въпреки че местните структури свалиха политическото си доверие от него
Плевен – Румен Гечев
Ловеч – Ирена Анастасова
Шумен – Иван Иванов
Силистра – Вяра Емилова, която ръководи червената телевизия БСТВ.
Русе – Крум Зарков
Кърджали – Петя Михалевска, дъщеря на покойния бивш зам.-министър Димчо Михалевски
Габрово – Крум Дончев
Стара Загора – Георги Гьоков
Пазарджик – Пламен Милев
Кюстендил – Румен Георгиев
Търговище – Ген. Кольо Милев
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране