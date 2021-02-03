03.02.2021 | 17:30

Eто ги червените водачи на листи за новия парламент

Велизар Енчев е първи в Хасково, във Варна е Борислав Гуцанов, в Плевен - Румен Гечев

Шефката на БСП Корнелия Нинова е готова със списъка си от водачи за кандидатските листи. ТЯ залага предимно на „свои“ хора да теглят кампанията. По нейни думи е осигурена сериозна професионална експертиза в листите така, че да се повиши равнището на законодателната дейност.

Благоевград – Георги Михайлов

Смолян – Александър Симов

Пловдив-област – Манол Генов

Варна – Борислав Гуцанов

Пловдив-град – Корнелия Нинова

Хасково – Велизар Енчев

Сливен – Атанас Зафиров

Разград – Таско Ерменков

Велико Търново – Явор Божанков

23 МИР София – Христо Проданов

24 МИР София – Георги Свиленски

25 МИР София – Корнелия Нинова, като тя ще води и в Пловдив, където от първото място отпада проф. Иво Христов, а застава втори

София-област – Иван Ченчев

Перник – Стоян Мирчев

Враца – Анастас Попдимитров

Бургас – Петър Кънев

Ямбол – Кристиан Вигенин

Добрич – Мая Димитрова

Монтана – Атанас Костадинов

Видин – Филип Попов, въпреки че местните структури свалиха политическото си доверие от него

Плевен – Румен Гечев

Ловеч – Ирена Анастасова

Шумен – Иван Иванов

Силистра – Вяра Емилова, която ръководи червената телевизия БСТВ.

Русе – Крум Зарков

Кърджали – Петя Михалевска, дъщеря на покойния бивш зам.-министър Димчо Михалевски

Габрово – Крум Дончев

Стара Загора – Георги Гьоков

Пазарджик – Пламен Милев

Кюстендил – Румен Георгиев

Търговище – Ген. Кольо Милев