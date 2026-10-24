24.10.2026 | 19:25

Ето ги убийците на Слави Бинев (снимки, видео)

Софийската градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая

Тримата мъже, задържани по подозрение за убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев, вече са в Столичната дирекция на вътрешните работи.

Около 18:30 часа тази вечер те бяха докарани в сградата на СДВР, където предстои да бъдат разпитани. След приключване на процесуалните действия събраните материали ще бъдат предадени на Софийската градска прокуратура.

Заподозрените бяха въведени през страничен вход, съобщава NOVA. Никой от тримата не направи коментар пред журналистите. Преди транспортирането им до София те прекарали няколко часа на автомагистрала „Тракия“, където по-рано през деня бяха задържани.

Полицейската операция е проведена на 54-тия километър на магистралата. Разследващите установили автомобила, с който тримата напуснали столицата след смъртоносната стрелба в квартал „Павлово“, и предприели действия по задържането им.

При операцията са открити два пистолета. Според първоначалната информация единият бил изхвърлен от автомобила, а другият е намерен в чанта. Експертизите трябва да покажат дали някое от оръжията е използвано при убийството.

Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“ в събота сутринта. Сигналът на телефон 112 е подаден около 10:18 часа. По данни на главния секретар на МВР Любомир Николов бизнесменът е прострелян в главата с един изстрел, а при огледа е открита една гилза.

Разследващите работят по версията за неуредени финансови отношения. По информация на полицията тримата задържани са познавали Бинев и са имали отношение към строителния бизнес. Засега няма окончателно установен мотив, нито публично обявени обвинения срещу тях.

Очаква се разпитите да изяснят какво се е случило по време на срещата в дома на бизнесмена и кой е произвел фаталния изстрел. Предстои прокуратурата да прецени дали и какви обвинения да повдигне на тримата.