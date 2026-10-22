22.10.2026 | 22:18

Ето кой е биячът на репортерката Колтуклиева

Мартин Варадинов е бивш футболен съдия от Перник и май е роднина на Десислава Радева

Офицерът от НСО, който блъсна репортерката Соня Колтуклиева се казва Мартин Варадинов от Перник. Бивш футболен съдия.

Според БОЕЦ, срещу него е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление преди години. Според други източници в прокуратурата преди да постъпи в НСО (назначен с помощта на Десислава Радева и Емил Тонев) е кандидатствал в Бюрото за защита на свидетелите, не е отхвърлен.

Негов пряк ръководител е полковник Тодор Василев, по професия начален педагог.

БОЕЦ пита дали шефа на НСО ген. Емил Товев дали е близък ли е с Мартин Варадинов. Варадинов има ли роднинска връзка с Десислава Радева?

Пореден гаф за генерал Тонев – единствения шеф на специална служба без нито ден оперативен опит.

„Доскоро господарите на Соня Колтуклиева – Бойко Борисов и Делян Пеевски правеха същото. Стотици пребити граждани и журналисти по време на тяхното управление. И тя много им се радваше. Сега копоите на Радев правят същото. Самата Колтуклиева отдавна не е журналист защото слугинажа не е журналистика. Това не означава, че тези свинщини трябва да продължават! Радев, Пеевски и Борисов се давят взаимно в собствената си кочина. И слугите им също!, коментирато от БОЕЦ.