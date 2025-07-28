28.07.2025 | 10:10

Европа обеща на САЩ да замени напълно руския газ с американски. Цените скачат драстично

Митата за европейски стоки ще бъдат 15% от 1 август, а европейците ще инвестират 600 милиарда долара в Америка (видео)

Европейската комисия обеща на САЩ напълно да замени руските газ и нефт с американски втечнен газ, нефт и ядрено гориво, съобщи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен след срещата с американския президент Доналд Тръмп в Шотландия. Преговорите за търговското споразумение между ЕК и САЩ приключиха вчера.

Според Лайен, цитирана от bbc, страните от ЕС „все още купуват твърде много руски газ“, а петролните продукти от Русия продължават да влизат „през задния вход“. Европейският съюз се е ангажирал да закупи енергоносители от САЩ на стойност 150 милиарда долара

Тръмп обяви, че САЩ ще доставят на страните т НАТО военна техника, която те ще могат да дават на Украйна. По думите му „партньорите ще могат да правят с това оборудване каквото си поискат“.

Американският президент съобщи още, че митата за европейски стоки ще бъдат 15% от 1 август, а европейците ще инвестират 600 милиарда долара в САЩ, предаде Reuters. Страните от ЕС ще отворят пазарите си за търговия със САЩ с нулева ставка на митата, заяви Тръмп, цитиран от Блумбърг.

„Постигнахме споразумение. То е изгодно за всички“, заяви Тръмп.

President Donald J. Trump meets with the President of the European Commission, Ursula @vonderLeyen, in Scotland to discuss trade. „We’ve had a very good relationship over the years, but it’s been a very one-sided transaction… & I think both sides want to see a bit fairness.“ pic.twitter.com/XFxojMJ7EP — The White House (@WhiteHouse) July 27, 2025

Срещата им се проведе в шотландския голф комплекс Търнбъри. Фон дер Лайен потвърди, че споразумението е изгодно. Това слага край на месеци на несигурност за европейските компании, отбелязва Ройтерс.

Договорът идва по-малко от седмица преди крайния срок в петък за влизане в сила на по-високите мита на Тръмп. През май президентът заплаши да наложи 50% мито върху почти всички стоки от ЕС, с което ускори преговорите, преди да го намали до 30%. 15% мито е и за европейските автомобили, които сега се облагат с 25%. Фон дер Лайен каза, че в ставката ще бъде „всичко включено“, въпреки че Тръмп по-късно заяви, че тя не включва фармацевтични продукти и метали.

Не всички в ЕС обаче приветстват сделката ЕС-САЩ. В Германия мненията се разделиха. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че споразумението ще позволи да се избегне „ненужната ескалация на трансатлантическите търговски отношения, която би могла сериозно да навреди на икономиката на Германия, особено на автомобилостроенето“. Той подчерта, че намалението на митата от 27,5% до 15% е ключово достижение на сделката. И отбеляза, че „европейците можеха да защитят своите основни интереси и да опростят още повече търговията със САЩ“.

Германският промишлен съюз обаче изобщо не е очарован от сделката и нарече компромиса неадекватен. Според тях тя е „финален сигнал“ за взаимосвързаните икономике от двете страни на Атлантика“. Единственият положителен момент е, че е избягнато по-нататъшното изостряне на отношенията, смятат те.

Недоволство има и във Франция. „Търговско споразумение, постигнато между Съединените щати и Европейския съюз, ще осигури временна стабилност, но е небалансирано“, предупреди френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад.

Министърът приветства някои части от сделката – сред тях изключенията за сектори от ключово значение за френската икономика, както и факта, че европейските регулации в сфери като дигиталните технологии и здравеопазването остават в сила.

„Но нека бъдем откровени: настоящото положение не е задоволително и не може да бъде устойчиво“, заяви Адад. Той обвини САЩ в „икономическа принуда и пълно пренебрежение към правилата на Световната търговска организация (СТО)“. „Трябва бързо да направим необходимите изводи, иначе рискуваме да бъдем пометени. Ако европейците не се събудят навреме, трудностите на другите ще ни се сторят незначителни в сравнение с нашия собствен упадък“, смята той.