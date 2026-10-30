30.10.2026 | 11:19

45 лъжи на Илияна Йотова в кандидат-президентския дебат

Тя лъга безобразно, нагло и брутално в ефира на БНТ

Направих анализ на дебата на Йотова и Гюров с chatGPT. За целта свалих аудио файл на дебата в YouTube и го качих в чата. Ето резултатите:

Времетраене (приблизително):

Илияна Йотова около 47 минути

Андрей Гюров около 42 минути

Водещата около 16 минути

Оценката сочи около 5 минути повече за Йотова.

За да добиете представа колко е 5 минути ефирно време – една стандартна реклама е 30 секунди. Пет минути допълнително ефирно време се равняват на точно 10 стандартни рекламни клипа от по 30 секунди.

За 47 минути Илияна Йотова успя да изприказва 45 лъжи, подвеждащи изводи и обвинения без доказателства!

НЕВЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ, ПОДВЕЖДАЩИ ВНУШЕНИЯ И НЕДОКАЗАНИ ОБВИНЕНИЯ НА ИЛИЯНА ЙОТОВА В ДЕБАТА С АНДРЕЙ ГЮРОВ

1. Приписа на Гюров думите „Възродителен процес“.

В публикуваното интервю по bTV Гюров говори за възможно сплашване на българските мюсюлмани и за „сенки на комунистическия режим“. Това не са думите, които Йотова му приписа и за които поиска обяснение.

Оценка: подменено изказване. Проверимост: висока — чрез оригиналното интервю.

2. Обяви Петков и Василев за прекратили доставките на руски газ.

„Булгаргаз“ официално посочва, че „Газпром експорт“ едностранно прекратява доставките на 27 април 2022 г. България отказва едностранно наложена промяна в плащането — не спира подаването на газа.

Оценка: невярно представяне на прекратилата доставките страна. Проверимост: висока.

3. Заяви, че ЕС няма „нито ред“ предложение за мир в Украйна.

Публикувани са европейски принципи за мирно уреждане: участие на Украйна, гаранции за сигурност, суверенитет, териториална цялост и условия за прекратяване на огъня.

Оценка: невярно в буквалния смисъл. Проверимост: висока.

4. Обяви, че всички вече са се убедили в невъзможността на „мир чрез сила“.

Европейските документи продължават изрично да използват този подход. Политическото ѝ несъгласие не представлява всеобщо съгласие.

Оценка: невярно обобщение. Проверимост: висока.

5. Представи Минските споразумения като насочени само към примирие.

Минск II включва и политически мерки — конституционна реформа, децентрализация, избори и възстановяване на контрола върху границата.

Оценка: невярно поне за Минск II. Проверимост: висока.

6. Заяви, че в споразумението с Украйна няма дума за дипломация.

Документът изрично включва дипломатическа подкрепа, консултации и взаимодействие в международни форуми.

Оценка: пряко опровергано от текста. Проверимост: висока.

7. Представи работата по потенциална продажба на оборудването от „Белене“ като ангажимент да се „предадат“ реакторите.

Текстът говори за потенциална продажба и продължаване на процеса. Това не е извършено предаване или безусловно задължение за него.

Оценка: подвеждащо представяне на клаузата. Проверимост: висока.

8. Заяви, че България е поела конкретен ангажимент за съвместно производство на дронове.

Публикуваният фактчек откроява разлика между сътрудничество при безпилотните технологии и конкретно задължение за съвместно производство.

Оценка: според проверката е надхвърлено записаното в документа. Проверимост: висока чрез съответните клаузи.

9. Приравни ангажираността към Коалицията на желаещите с изпращане на български войници в Украйна.

Такова автоматично следствие няма. Конкретните мерки остават зависими от националното законодателство и необходимите решения.

Оценка: неподкрепен извод, представен като последица от подписа. Проверимост: висока.

10. Обяви подготовката на мироопазващи сили за единствен предмет на коалицията.

Официалните ѝ документи включват също военна и финансова подкрепа, дипломатически инициативи, санкции, разузнавателно и промишлено сътрудничество.

Оценка: невярно ограничаване на дейността. Проверимост: висока.

11. Представи споразумението с Украйна като „не по-малко обвързващо“ от „Боташ“.

Политическите ангажименти в единия документ и търговските финансови задължения в другия имат различна правна природа.

Оценка: подвеждащо приравняване. Проверимост: висока.

12. Използва липсата на отделен парламентарен мандат като доказателство за неправомерност на подписването.

Официалното разяснение на МВнР посочва, че документът не подлежи на ратификация и е преминал междуведомствено съгласуване. Отделен е въпросът за политическата целесъобразност.

Оценка: неподкрепено внушение за нарушение. Проверимост: висока.

13. Представи споразумението като подписано „тайно от всички“.

Документът е официално публикуван на 31 март. Това не доказва достатъчна предварителна прозрачност, но не позволява общото твърдение за тайна от всички.

Оценка: прекомерно обобщение. Проверимост: висока за публичността; средна за предварителното уведомяване.

14. Заяви, че почти няма държави в ЕС с дефицит под 3%.

Последните налични годишни данни показват 16 от 27 държави под този праг за 2025 г., включително пет с излишък.

Оценка: невярно спрямо тези данни. Проверимост: висока.

15. Свърза откриването на процедурата за прекомерен дефицит с число близо 5,8%.

Официалното основание е прогноза за 4,1% през 2026 г. Числото около 5,7% се появява в други бюджетни разчети.

Оценка: смесване на различни показатели и моменти. Проверимост: висока.

16. Заяви, че новото правителство е заварило близо 3 млрд. минус.

Официалното изявление на новия финансов министър посочва дефицит от 1,75 млрд. евро към края на април и отделно разходи, чакащи плащане.

Оценка: числото не съответства на посочения отчетен дефицит; показателите трябва да се разграничат. Проверимост: висока.

17. Представи връщането на средства от ББР като операция за плащане на заплати от служебния кабинет.

Официалното съобщение на МФ посочва, че средствата остават във фискалния резерв и няма да бъдат харчени от служебното правителство.

Оценка: противоречие с публичното обяснение на операцията. Проверимост: висока за предназначението; ниска за личните разговори.

18. Обяви, че от 69 становища само три са били против бюджета.

При обнародването самата президентска институция съобщава за четири мотивирани искания за вето.

Оценка: числово разминаване със собственото официално съобщение. Проверимост: висока.

19. Омаловажи отменените от КС бюджетни текстове като технически.

Те засягат трудовия стаж и механизма за възнаграждения в съдебната власт. Съдът разглежда съществени конституционни въпроси.

Оценка: подвеждащо омаловажаване. Проверимост: висока.

20. Отхвърли общото твърдение за помилвани наркотрафиканти.

Публично са описани помилвания на осъдени за разпространение на наркотици. Не всички случаи, свързани с наркотици, са трафик, но категоричното отрицание не отговаря на тази картина.

Оценка: невярно, ако репликата се разбира като отричане на самите помилвания; точният ѝ обхват трябва да се пази. Проверимост: висока.

21. Разказа за два отказа на британски съд да екстрадира помилвания мъж.

Публикуваният фактчек посочва първоначално разрешена екстрадиция и последващ отказ от по-горна инстанция.

Оценка: според проверката — неточно представена съдебна последователност. Проверимост: висока чрез съдебните актове.

22. Прехвърли отговорността за помилването към медицинска комисия, назначена при друг кабинет.

Медицинското заключение няма автоматично действие за помилване. Окончателното решение принадлежи на оправомощения президент или вицепрезидент.

Оценка: изместване на отговорността. Проверимост: висока за правомощията.

23. Приравни министрите от коалиционния кабинет с хора от „партията на Гюров“.

Съвместното участие в правителство не означава принадлежност към една партия и не доказва лична отговорност на Гюров за техните административни актове.

Оценка: подвеждащо партийно приравняване. Проверимост: висока за принадлежността и длъжностите.

24. Използва „не съм лекар“ като защита срещу въпросите за собственото решение.

Използването на експертиза е необходимо, но не отменя преценката и отговорността на органа, който помилва.

Оценка: отклоняване на въпроса за отговорността, а не фактическа лъжа за професията ѝ. Проверимост: висока за процедурата.

25. Представи документите за еврозоната като фалшиви.

Евростат има резерва за отчитането на определени операции на АПИ. Това не представлява установена фалшификация на документите за приемане в еврозоната.

Оценка: недоказано обвинение, надхвърлящо официалното заключение. Проверимост: висока при посочване на конкретния документ.

26. Представи само две възможни обяснения за дефицита — фалшиви стари документи или провал на кабинета Гюров.

Официалните отчети разграничават наследени задължения, авансови приходи, счетоводно отчитане и текущи разходи. Двете предложени обяснения не изчерпват възможностите.

Оценка: подвеждаща дилема. Проверимост: средна — чрез пълна разбивка на бюджетните операции.

27. Представи покачването на инфлацията през мандата на Гюров като доказателство, че той го е причинил.

НСИ измерва поскъпването, но статистическият съвпад на периодите не установява сам по себе си причинност или изключителна отговорност на кабинета.

Оценка: неподкрепено причинно приписване. Проверимост: висока за числата; средна за причините.

28. Използва „16% получили помощ“ като достатъчно доказателство за неефективност.

Помощта е целева, с условия за доход, автомобил и активиране. Без уточнение 16% от кои хора, за какъв период и спрямо каква цел числото не доказва извода.

Оценка: недоказано число и неподкрепен извод за ефективността. Проверимост: висока чрез административния отчет.

29. Представи лична анкета сред десет души като доказателство за провал на щаба за цените.

Дори разговорът да е проведен, той не измерва резултатите от мерките.

Оценка: замяна на оценка на ефективността с лично впечатление. Проверимост: ниска за разговора; средна за действителните резултати.

30. Обвини Гюров, че лично е накарал медии да атакуват съпруга ѝ.

Публичният случай е с репортера Николай Караколев, който впоследствие се извинява. Не намерих доказателство за поръчка, инструкция или координация от Гюров.

Оценка: тежко лично обвинение без установена доказателствена връзка. Проверимост: средна — нужни са преки доказателства за координацията.

31. Заяви, че подкрепящи Гюров формации официално поискали подкрепата на Пеевски.

Намереният публичен призив на Божидар Божанов е към всички български граждани. Не е установен конкретният официален акт до Пеевски, за който говори Йотова.

Оценка: недоказано обвинение в посочената официална форма. Проверимост: висока.

32. С „какво им обещахте“ внуши вече сключена задкулисна сделка.

Намерените публикации се позовават на анонимни източници и политически коментари, а не на представена договорка.

Оценка: недоказана насрещна услуга, внушена чрез въпрос. Проверимост: средна при конкретни документи или свидетелства.

33. Внуши лична зависимост на Гюров от спонсор с интерес към дронове.

Има публикация за бизнес на дарител. Но връзката не доказва договорена услуга, неправомерно влияние или решение за облагодетелстването му.

Оценка: недоказано обвинение за зависимост. Проверимост: висока за даренията и собствеността; средна за влиянието.

34. Приписа тролски и лични атаки на кампанията на Гюров.

Наличието на враждебни публикации не доказва кой ги организира и финансира. В проверените отразявания не са представени доказателства за управление от щаба му.

Оценка: недоказано поръчителство. Проверимост: средна.

35. Представи въпросите за помилванията като част от лична атака.

Това са въпроси за упражняване на публично правомощие. Евентуално неверните подробности трябва да се оборят конкретно; неудобството на въпроса не го прави лична нападка.

Оценка: подмяна на политическата отчетност с разказ за лично преследване. Проверимост: висока за съдържанието на въпросите.

36. Обвини Кирил Петков в намерение да предаде българската позиция за Северна Македония.

В намереното отразяване няма представен проект, мандат или протокол, доказващ точно това намерение.

Оценка: недоказано обвинение за намерение. Проверимост: средна, ако бъдат посочени конкретни документи.

37. Представи намесата на Радев като единственото, спасило българската позиция.

Среща може да е проведена, но от това не следва, че без нея интересите непременно са щели да бъдат предадени.

Оценка: недоказан причинен и контрафактически извод. Проверимост: средна за промените по проектите; ниска за алтернативния сценарий.

38. Заяви прекалено общо, че правата липсват в договора с Македония.

Договорът съдържа защита на правата и интересите на гражданите и мерки срещу омразата. Това не урежда изчерпателно положението на всички лица с българска идентичност, но не е пълна липса на темата.

Оценка: подвеждащо обобщение без нужното разграничение. Проверимост: висока.

39. Обяви, че нищо не се е подобрило в отношенията и защитата на българите в РСМ.

Отделен тежък случай не доказва пълна липса на подобрение по всички показатели.

Оценка: недоказано абсолютно обобщение. Проверимост: средна — нужни са сравними данни по периоди.

40. Представи гласа на България в ЕС като точно равен по тежест във всички случаи.

Равноправното членство не е равнозначно на еднаква тежест във всяка процедура. Квалифицираното мнозинство отчита и населението.

Оценка: подвеждащо обобщение. Проверимост: висока.

41. Представи телефонния разговор на Финландия и Норвегия с Путин като доказателство за собствената си теза за преговорите.

Разговор действително е проведен, предварително съгласуван с Украйна. Това не означава отделни мирни преговори от името на Европа или приемане на всички позиции, защитавани от Йотова.

Оценка: реално събитие, използвано за по-широк недоказан извод. Проверимост: висока за разговора и официално заявената му цел.

42. Приписа на неназовани министри на Гюров оценка за неспособността му да се справи с цените.

Не са уточнени хората, точните им думи и контекстът, които позволяват независима проверка.

Оценка: непотвърдено приписване на чужда оценка. Проверимост: висока при посочен публичен запис, ниска при частни разговори.

43. Приписа на подкрепящите Гюров обещания за инвестиционен „златен дъжд“ и никакво покачване на цените.

Без конкретен говорител и оригинално изказване това остава общо обвинение. Обещание за ограничен ефект на валутната смяна не е същото като обещание за липса на всякаква инфлация.

Оценка: непотвърдено приписване и възможна подмяна на обхвата. Проверимост: висока чрез оригиналните изказвания.

44. Приписа на подкрепящите Гюров партии определянето на сигурността в Черно море като „банална тема“.

В дебата не са уточнени кой, кога и с какви думи е направил това. Необходимо е да се установи дали е критикувана самата тема или конкретното съдържание на нейното изказване.

Оценка: непотвърдено приписване с пропуснат контекст. Проверимост: висока при конкретен запис.

45. Представи последвалите мерки за сигурността като произтичащи от свикания от нея КСНС.

Официалното съобщение на КСНС говори и за продължаване на вече приети мерки на Министерския съвет. Следователно не всички действия могат автоматично да бъдат представяни като започнали от съвета.

Оценка: преувеличено причинно приписване на заслуга. Проверимост: висока чрез хронологията на решенията.

Списъкът различава пряко опроверганите факти от подвеждащите изводи и обвиненията без установени доказателства. И трите заслужават публична проверка, но не са еднаква доказателствена категория.

Агата Драгулев