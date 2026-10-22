22.10.2026 | 17:27

Арестите в Сунгурларе и Белица са заради фирма на жената на Ревански. На мушката са още 6 кметове

След арестите на Радослав Ревански и Димитър Гавазов в центъра на вниманието попада дружеството на Велин Велев

Една строителна фирма се оказва общият знаменател между Белица и Сунгурларе – двете общини, чиито кметове бяха задържани при акции на ГДБОП и ДАНС в рамките на 24 часа. Това е „Вера Строй“ ЕООД, собственост на Велин Велев. Дружеството е печелило обществени поръчки и на двете места за милиони евро, а договорите му се простират в още 6 общини.

„Вера Строй“ има 99 възлагания за над 67,6 млн. евро, сочат публичните данни. Сред възложителите са Белица, Сунгурларе, Велинград, Якоруда, Борино, Гърмен, Доспат и Сърница. Само в Белица дружеството фигурира с 15 поръчки, а в Сунгурларе – с четири. Тези числа очертават сериозно присъствие на компанията в общинското строителство, макар различните публични бази да дават различен общ брой договори и стойности.

В Сунгурларе фирмата е сключила два договора с „Вера Строй“ за реконструкция и рехабилитация на улици на обща стойност 1 346 827 евро, или приблизително 2,63 млн. лева, а преди години е работила в общината по проекти за водоснабдителна инфраструктура. Според хора, до които се допита Флагман.бг действително по общо 4-те поръчки на „Вера строй“ е извършена сериозна по обем работа и трудно може да се установи без експертна оценка дали има злоупотреби.

В Белица сумите са още по-големи. На 16 януари 2026 г. е сключен договор за корекция на коритото на река Бабяшка край Горно Краище за 1 245 170 евро. На 13 март следва договор за реконструкция и разширяване на пътя между Белица и местността Андрианов чарк за 4 217 621 евро. Само тези два проекта възлизат на близо 5,5 млн. евро.

Списъкът на възложителите обаче далеч не свършва със Сунгурларе и Белица. „Вера Строй“ присъства и в обществените поръчки на Велинград, управляван от Костадин Коев, Якоруда с кмет Мехмед Вакльов, Борино с кмет Мустафа Караахмед, Гърмен, където кмет е Феим Иса, Доспат с кмет Елин Радев, и Сърница, ръководена от Неби Бозов.

След арестите на Димитър Гавазов и Радослав Ревански е логично договорите с общ изпълнител да привличат внимание и в тези администрации. Засега обаче няма информация за предприети процесуални действия срещу изброените кметове, нито основание да се твърди, че те са следващите в списъка на разследващите.

Кой стои зад „Вера Строй“? Едноличен собственик и управител е Велин Хариев Велев, свързан със село Змеица в община Доспат. Преди да се насочи към строителния бизнес, той е заемал ръководен пост в Държавен фонд „Земеделие“, където е оглавявал дирекция, отговаряща за прилагането на мерките за развитие на селските райони.

Колегите от Bird свързват „Вера Строй“ ЕООД със Саня Росанова Чаталбашева, съпруга на кмета на Белица Радослав Ревански. Според тях тя е свързана чрез пълномощно с „Еколуксвил“ ООД, в което фигурира Георги Василев Петканин. Неговото име е посочено и във връзка с управлението и представителството на „Вера Строй“.

МВР и прокуратурата твърдят, че фирмата се управлявала през сламен човек от семейството на Радослав Ревански и е използвана, за да се източват публични средства.