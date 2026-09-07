07.09.2026 | 12:58

Фондация „Америка за България“ раздаде нови милиони. Вижте на кого

Асоциацията на европейските журналисти получава поредните 800 000 евро, Програма „Достъп до информация“ - 562 421 евро, Институтът за пазарна икономика – 750 000 лв., а ютюбърът Константин Вълков - 14 900 лв.

Фондация „Америка за България“ е раздала нови гигантски грантове на избрани български медии, неправителстевни организация и аналитични центрове. Огромните суми в евро за дадени със срок до 2028 г., когато приключва мандатът на президента на САЩ Доналд Тръмп, показа проверка на МИГNews.info.

В края наа миналата 2025 г. фондацията е отпуснала почти 800 000 евро на сдружението „Асоциация на европейските журналисти – България“ (АЕЖ). Крупната сума е за „насърчаване на независимата журналистика, свободата на медиите и професионалните стандарти, както и за подобряване на достъпа на обществото до достоверна информация и утвърждаване на демократичните ценности“. В асоциацията членуват само журналисти, които работят в медии от т. нар. кръг „Капитал“. АЕЖ стои зад бутафорния сайт factcheck.bg, в който работят никому неизвестни и малограмотни лица – бивши репортери от треторазрядни сайтове на групата, упражняващи се сега в „проверяване на факти“.

Българският център за нестопанско право прибира поредните 630 000 евро за „развитие на правната среда за функциониране гражданските организации в България, както и за укрепване на техния институционален капацитет и финансова устойчивост“. Директор на Центъра е Надя Шабани.

Фондация „Програма „Достъп до информация“ на Александър Кашъмов също е абонирана за редовни грантове от „Америка за България“. Този път НПО-то получава 562 421 евро.

Списание Vagabond изглежда изцяло е на американска издръжка, защото издателят му фондация „Фрий Спийч Интернешънъл“ прибира нови 156 455 евро.

Поредни 750 000 лв. е получил през май 2025 г. Институтът за пазарна икономика. Гигантските грант е за „провеждането на изследвания и анализи на публични политики, насочени към насърчаване на информирания обществен дебат и вземането на решения, основани на доказателства, по икономически и фискални въпроси в България“. Експертите на организацията не слизат от телевизионните екрани, където „анализират“ всичко или каквото им хрумне, но винаги с акцент, че нормално цените в България непрекъснато да растат, защото инфлацията била световен проблем.

Огромна сума в размер на 2 206 180 лв. е преведана на почти неизвестното сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи”. Милионите са за „отключване на потенциала на цяла България“ и обучение на стартиращи предприемач чрез семинари. Проверка на МИГNews.info установи, че в ръководството на асоциацията са Виолета Недева, Александра Яръмова, Венера Александрова, Белизар Маринов, Естел Тодорова и Огнян Василев.

Очаквано фондация „Америка за България“ е отпуснала пари и на новоизлюпения подкастър Константин Вълков. На неговата фирма „Подкаст Медия“ ООД са дадени 14 900 лв. за българското издание на „Turning Points 2026“. Вълков е бивш програмен директор на радио „Дарик“.

Фондация „Даная“ пък е зарадвана с 25 000 лв. за обучение на педиатри.