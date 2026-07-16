16.07.2026 | 10:40

Гаф: Външният министър подписа декларация за готовност да засили участието на България в “Коалицията на желаещите“

Това се случва часове, след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"

Ден след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в „Коалиция на желаещите“, външният министър Велислава Петрова подписа декларация, с която потвърждава важната роля на „Коалиция на желаещите“ и изразява готовност да „засили участието на България в нейната работа“.

Петрова е в Киев и днес участва в срещата на върха Украйна-Югоизточна Европа в Киев. Там тя поднесе цветя на загиналите украински войници заедно с Урсула фон дер Лайен и Зеленски, а след това подписа с тях и други европейски лидери обща декларация, с която се „ангажира да продължи политическата, военната, финансовата и свързаната със сигурността подкрепа за Украйна, да засили натиска върху Русия и да съдейства за възстановяването на разрушената от войната страна“.

В точка 7 от подписаната от външния министър декларация се признава важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и се изразява готовност подписалите я да засилят участието си в нейната работа.

Действията на външния министър са парадоксални, защото едва вчера Румен Радев каза от Париж, където бе по покана на френския президент Макрон, че България „не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“.

Декларацията обвинява Русия в незаконна, непредизвикана и неоправдана агресия и е призована незабавно да прекрати войната и да изтегли напълно, безусловно и по проверим начин своите войски и военно оборудване от цялата територия на Украйна.

Подписалите я осъждат „незаконната, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна“, както и „всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация“ и настояват войната да бъде незабавно прекратена.

Единствената държава, която не подписа Киевската декларация е Сърбия, припомня Offnews. Президентът Александър Вучич пристигна в Киев, но нито се поклони пред загиналите украински войници, нито подписа документа.

Освен България се подписаха и представителите на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора.

„Сигурността на Украйна е и наша сигурност“, пише в декларацията. Подписалите я изразяват и подкрепата си за „евроатлантическите стремежи на Украйна по необратимия ѝ път към бъдещо членство в НАТО, когато съюзниците постигнат съгласие и необходимите условия бъдат изпълнени“.

В декларацията пише още, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет, особено „чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодействат на балистични ракети“. Изрично е записано, че подписалите я подкрепят и мобилизирането на необходимите финансови ресурси за тази цел.

Потвърждава се готовността на държавите да допринасят активно за възстановяването на Украйна. Държавите се ангажират и да укрепват сътрудничеството си в „противодействието на киберзаплахите, чуждестранното манипулиране на информация и намеса, дезинформационните кампании и други злонамерени дейности, насочени към подкопаване на демократичните институции, общественото доверие, регионалната стабилност и европейската интеграция“.