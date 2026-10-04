04.10.2026 | 10:40

Гълъб Донев: Всички мерки срещу инфлацията ще дадат отражение, еврото не е виновно

Дефицитът не е рожба на сегашното управление, твърди финансовият министър

Цените в България се вдигат от много фактори. Първо, нещо, на което няма как да влияе правителството на България или който и да било – това е международната обстановка. От февруари има още един конфликт. Цените на газа и петрола скочиха неимоверно. Това повлия и на всички движения на цените на всички стоки и услуги, които са свързани с цената на газа. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ.

Според него това е един от факторите, които са повлияли на инфлацията, ръста при цените. Друг фактор е това, че все още „обираме опашките“ от това обиране на цените, което беше направено миналата година.

Донев посочи, че еврото като валута не е виновно за това и добави, че е „виновно правителството, което не успя да овладее спекулата, защото цените започнаха да се вдигат спекулативно, както на стоките, така и на услугите“.

На въпроса докога ще растат цените, финансовият министър посочи, че „това е един труден процес“.

„Всяка една мярка, която се предприема по отношение на овладяването на цените оказва своето влияние в един продължителен период от време. Така мерките, които сме предприели по отношение на цените на горивата, ще дадат своето отражение, следващия месец. Вече имаме позитивни наченки. Те започнаха да се задържат“, коментира Донев.

По думите му всички мерки, които се предприемат, ще дадат отражение. Цените, дори и да не намалеят, няма да бъдат толкова бързо повишавани.

За дълга Донев поясни, че “ се тегли, когато имаш дефицит“.

„Да припомним, че дефицитът не е рожба на сегашното управление. Дефицитът е поради политиките, които са приемани и водени“, изтъква вицепремиерът. „Ние трябваше да се справим с всички разходи, които бяха в държавата. Първоначално тръгнахме от дефицит в размер на 7,4% и постепенно стигнахме до 5,7%“, допълни той.

Дълг се тегли срещу дефицита, за да можеш да покриеш този дефицит, който се отваря между приходната и разходната част в бюджета. Трябва да покриеш плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш с приходи от данъци, такси и други плащания, поясни Донев.

„Тези 2,25 млрд. евро, които взехме, ще бъдат насочени изключително към разплащанията по ПВУ, към гарантиране на финансовата стабилност на системата. Ще се разплатят и проекти, свързани с европейските проекти и програми. Това ще даде възможност да заплатим и пенсии, и заплати до края на годината“, подчерта Донев.

Той заяви, че „към днешна дата дефицитът е 2,8%. Всяка година се получава една и съща сцена, в края на последното тримесечие са съсредоточени най-големите плащания по бюджета и това е нормално да е така, защото един цикъл, един строителен процес започва през пролетта, лятото, есента приключват дейностите, престоят оценки и приемане на тези обекти, предстои тяхното плащане“, обясни той.

Донев заключи, че е нормално в края на годината да има по-голям размер на плащанията.

„Целта ни е да не прехвърляме плащания от тази към следващата година. Това, което беше правено години наред. Затова е и този огромен дефицит, който имаме“, изтъкна той.