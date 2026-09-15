15.09.2026 | 11:16

Гълъб готви свиване на дефицита до 3,8%

До 15 октомври представят рамката на Бюджет 2027

До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на Бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала.

Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Според него изпълнението на бюджета през тази година ще има пряко значение за параметрите на следващия. Причината е, че част от предвидените разходи зависят от реализацията на инвестиционните проекти на държавата и общините. Финансовият министър заяви, че кабинетът ще търси възможности за консолидация на разходите.

Важен фактор ще бъде изпълнението на капиталовата програма. Донев обясни, че ако министерства и общини не успеят да реализират заложените проекти в рамките на 2026 г., съответният разход ще се измести през 2027 г. Това означава, че при подготовката на новия бюджет ще трябва да се отчете и натрупаното неизпълнение от настоящата година. Именно инвестиционните разходи са сред перата, при които сроковете за реализация имат пряко отражение върху бюджетното салдо.

Средносрочната бюджетна прогноза вече предвижда дефицит от 5,7% от БВП през 2026 г., 3,8% през 2027 г. и 3% през 2028 г. Правителството трябва да намери начин да ограничи разходния натиск, без да прекъсва финансирането на основните държавни политики и инвестиционните проекти. Пред финансовото ведомство стои и задачата да съобрази рамката с процедурата за прекомерен дефицит, в която България се намира.

Финансовият министър вече даде заявка, че кабинетът ще търси по-строг контрол върху публичните разходи и по-ефективно управление на държавните средства. Сред обсъжданите мерки са ограничаване на неефективните разходи, по-добро усвояване на европейските средства и промени в администрацията. Предстоящата бюджетна процедура ще покаже кои от тези намерения ще намерят конкретно отражение в числата за 2027 г.

Вицепремиерът направи изявлението си в първия учебен ден, който посрещна в 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“ в София. Самият Донев е бил ученик в учебното заведение. След тържественото откриване на учебната година той се очаква да отговори и на журналистически въпроси по актуални финансови и икономически теми.