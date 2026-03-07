07.03.2026 | 11:50

Гарантирано от ГЕРБ: Ремонтът за 1 млн. евро на крепостта „Баба Вида“ се оказа калпав

Има напукани плочи, заблатяване, неработеща платформа за хора с увреждания и други дефекти

Само няколко месеца след приключването на ремонтните дейности по високата тераса на Турското кале край крепостта „Баба Вида“ във Видин вече се появяват сериозни дефекти. Проектът за реставрация и укрепване на обекта, който е паметник на културата от национално значение, е на стойност над 1 милион евро.

Ремонтът е извършен през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация във Видин по време на управлението на Росне Желязков от ГЕРБ. Той включва запазване, реставрация и аварийно укрепване на част от крепостните стени на Турското кале, както и благоустрояване и озеленяване на района, показва репортаж на „Нова тв“.

В рамките на проекта са изградени нови алеи с настилки, поставени са парапети и е оформено затревено пространство около историческия обект.

Само няколко месеца след приключването на ремонта обаче част от новопоставените плочки вече са напукани. Освен това районът около терасата остава недостатъчно оборудван за посетители. Липсват пейки, кошчета за отпадъци и осветление.

Уредникът в крепостта „Баба Вида“ и общински съветник Калин Виденов поставя въпроси за качеството на извършените дейности и начина, по който са изразходвани средствата по проекта.

„Всичко е напукано. Дори и местата, където са захванати парапетите, също почти навсякъде са напукани“, заявява Виденов пред „Нова тв“.

По думите му на място липсва и напоителна система за новата растителност, както и дренаж, който да отвежда водата при дъжд или снеготопене.

„Няма изградена напоителна система и не знам как ще виреят храстите и тревата, както е по проект. Няма и дренажна система и когато вали или се топи снегът, тук се образува буквално блато“, посочва той.

От Областната администрация във Видин обясняват, че по проекта е извършено механично почистване на растителността по каменната зидария, презиждане на отделни участъци и премахване на коренища в дълбочина. Каменните стени са обработени и срещу лишеи и мъхове, а фугите между камъните са възстановени, съобщава „Нова тв“.

Според Виденов обаче растителност вече започва отново да се появява между камъните.

Проблем е установен и при платформата за достъп на хора с увреждания, която не се задейства при опит за използване.

От областната администрация уточняват, че при проверка през февруари са констатирани дефекти и следи от вандализъм. Ремонтът е с гаранционен срок от осем години, което означава, че фирмата изпълнител може да бъде задължена да отстрани възникналите проблеми.