20.10.2026 | 16:52

ГДБОП арестува кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Разследващите проверяват документация и обществени поръчки в общината, след като по-рано днес служители на службите влязоха в административната сграда.

Кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов е задържан след специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщава Flagman.bg. Разследването е насочено към документация и обществени поръчки, за които има съмнения за злоупотреби.

По-рано през деня служители на специализираните служби влязоха в сградата на общинската администрация и започнаха изземване на документи. Към момента няма официално потвърждение за подробностите около операцията от страна на МВР или прокуратурата.

В ранния следобед инж. Гавазов заяви пред Flagman.bg, че не е бил в общината по време на влизането на полицията, но пътува към нея, за да се запознае със ситуацията на място.

„Извършват се проверки на документация, колегите съдействат на разследващите. Няма задържани“, коментира той в 13:46 ч. Малко по-късно обаче стана ясно, че кметът е бил отведен от органите на реда.

Акцията в региона следва други мащабни действия на антимафиотите. През юли 2026 г. ГДБОП влезе в централата на ВиК в Бургас в рамките на разследване, което по-късно доведе до обвинения в безстопанственост срещу ръководството на дружеството.

Димитър Гавазов е кмет от ДПС-Ново начало на Делян Пеевски.