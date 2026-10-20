20.10.2026 | 16:12

Румен Радев откри батериeн парк на Делян Добрев край Твърдица (снимки)

Инвестицията в Твърдица е първата от три планирани системи, които ще бъдат реализирани в партньорство между "Асарел-Трейд", "Пауър Профит" и "Тесла"

Първа копка на първия от трите батерийни парка за съхранение на електроенергия с участието на Tesla, анонсирани от бившия енергиен министър и депутат от ГЕРБ Делян Добрев преди месец, събра край Твърдица премиера Румен Радев, министрите на енергетиката Ива Петрова и на иновациите Иван Василев, представители на инвеститорите и на Tesla („Тесла“)

Проектът предвижда изграждането на петчасова система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 300 МВтч, базирана на технологията Tesla Megapack VXL. Планирано е да бъдат инсталирани 80 батерийни единици и 20 трансформатора с мощност 4.4 Мвт,.

Инвестицията в Твърдица е първата от три планирани системи, които ще бъдат реализирани в партньорство между „Асарел-Трейд“, „Пауър Профит“ и „Тесла“. „Асарел-Трейд“ е собственост на Димитър Цоцорков и се управлява от един от слежубните енергийни министри в назначено от Румен Радев правителства – съименника му Румен Радев. „Пауър Профит“ е на друг служебен енергиен министър на Румен Радев – Николай Павлов, който беше дълги години шеф на „Булгаргаз“.

Другите два парка ще бъдат в Стара Загора и Велико Търново, обяви преди време Делян Добрев, който във вторник също присъства на церемонията.

Общият капацитет за съхранение на трите проекта ще надхвърли 2300 МВтч.

„Това, което се случва днес, е брилянтен пример за резултата, когато българската предприемчивост, подкрепена от местната и държавната власт, се срещне с високите технологии. Тук навлизат най-високите технологии в света – тези на Tesla. Твърдица досега не е особено известна на европейската карта, но за това име ще се говори, защото именно през Твърдица тези водещи световни технологии навлизат в Европа. Така че можем да се гордеем с това, което се случва днес“, заяви премиерът Румен Радев на церемонията.

Министър-председателят подчерта значението на проекта за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ в областта на високите технологии. „Това е доказателство за задълбочаване и разширяване на нашето партньорство със стратегическия ни съюзник САЩ“, каза още той и допълни, че страната ни ще продължи да работи в тази посока съвместно с местната власт, българските инвеститори и предприемачи.

По думите му подобни инвестиции повишават устойчивостта на електроенергийната система, подобряват баланса и гъвкавостта ѝ и създават предпоставки за по-ниски цени на електроенергията.“Съвременната енергийна инфраструктура не е само важен елемент от икономиката. Тя вече е задължително условие за икономически растеж“, заяви той.

Министърът на енергетиката Ива Петрова определи първата копка като резултат от координирани действия и съвместни усилия на широк кръг заинтересовани страни.

Тя подчерта, че с увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници нараства и необходимостта от гъвкавост на електроенергийната система, за която батерийните технологии имат съществено значение.

Петрова допълни, че правителството ще положи всички усилия да запази с адекватни следващи стъпки сегашното си стратегическо предимство от 6 ГВ инсталирани батерии за съхранение на ток.

След церемонията премиерът и двамата министри са провели среща с представители на Tesla, на която бяха обсъдени потенциални инвестиции в България, съобщиха от Министерския съвет, без да дават подробности за разговорите.

Управителят на „Асарел-Трейд“ Румен Радев акцентира и върху разширяването на дейността към цифровата критична инфраструктура и разработването на решения, свързани с изкуствения интелект. „Ние сме тук за постоянно и изграждаме бъдещето в страната ни“, заяви той, като определи съхранението на енергия като важна част от тази визия.

Проектът ще се реализира от компанията „Сънотех“, чийто основател и управител Калоян Величков определи инициативата като важна стъпка в развитието на високотехнологичната енергийна инфраструктура в България. Той поздрави инвеститорите за решението да вложат средства в страната и отбеляза, че сътрудничеството между държавата и бизнеса може да създаде условия за реализирането на значими инвестиционни проекти.

Всяка нова инвестиция е знак за доверие в потенциала на региона, а проектите във високотехнологични сектори могат да имат значение далеч отвъд границите на местната общност, каза кметът на Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева.

„Бъдещето на малките общини зависи и от способността им да привличат големи идеи и сериозни инвестиции“, каза още тя.