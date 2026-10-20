20.10.2026 | 14:41

Президентът И.М.Й. се консултира за помилванията с Л.П.Р, Ю.Д.Б., И.Д.Б., В.Й.К. и М.М.Г.

Процедурата по помилване на петричкия наркотрафикант Огнян Атанасов е започнала и завършила при служебния кабинет на Гълъб Донев, когато ресорен зам.-министър на правосъдието е Мария Павлова

Комисията по помилването към президента в момента се председателства от Л.П.Р, а другите нейни членове са Ю.Д.Б., И.Д.Б., В.Й.К. и М.М.Г.

Това отговарят от президентството на въпросите на в. „Капитал“, отправени по реда на Закона за достъпа до обществена информация (ЗДОИ) за състава на тази комисия към момента и за промените в нея от февруари 2017 г. досега. От отговора също така научаваме, че през февруари 2017 г. комисията е имала петима членове: И.Д.П. – председател, и Ю.Д.Б., И.Д.Б., В.Й.К. и Р.Я.И., но през октомври 2017 г. Р.Я.И. и И.Д.П. са били освободени, на тяхно място през януари 2018 г. е била назначена Л.П.Р. за председател и М.М.Г. за член. И т.н.

От президентството обясняват това нелепо послание с невъзможността да предоставят лични данни по Закона за достъпа до обществена информация (ЗДОИ), но пък „в интерес на публичността и прозрачността“ ни дават исканите данни с „псевдонимизиране на имената“.

Само четири дни по-рано, на 12 октомври, на абсолютно същия въпрос, зададен също по реда на ЗДОИ от журналистката на в. „Сега“ Доротея Дачкова, от президентството й изпращат копия от всички укази за назначаване и освобождаване на членовете на комисията по помилванията, които неизвестно защо не са обявени на сайта на президентството. Дачкова ни предостави отговора на това запитване, който е подписан от същия човек – главния секретар на президента Маргарита Вучева (:М.В. се е подписала с пълното си име, не с инициали). В „Сега“ беше публикувана статия по темата с коментар, че голямата част от членовете на комисията по помилванията не притежават юридическа компетентност, а и за определен период комисията е заседавала в незаконен състав и се е произнесла по 110 преписки.

В този смисъл, информацията, която „Капитал“ поиска, вече бе подадена на „Сега“ и беше публично оповестена. Независимо от съображенията за защита на личните данни. Няма как другояче да се тълкува това поведение на президентството освен като произвол и усещане за всепозволеност.

Отказът на президентството е неоснователен, имената на хора, които извършват публична дейност, не са защитени лични данни, заяви адв. Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация“. „Без значение е дали дадено лице е член на колективен орган на власт, който взима крайни решения, или на такъв, който консултира“, отбелязва той. Той припомня, че същото ниво на непрозрачност за дейността по помилванията бе въведено при президента Георги Първанов и вицето му Ангел Марин, но след като бяха заведени дела по Закона за достъпа до информация, на тях им се наложи да променят тази практика и да публикуват подробна информация за резултатите по помилванията. А после, по времето на президента Плевнелиев и вицето му Маргарита Попова, съставът на комисията по помилванията бе обявен и тя работеше при пълна публичност. (Още от адв. Кашъмов вижте в карето най-долу.)

Да прехвърлиш вината на удобния виновник

В случая това недопустимо институционално поведение е в пълен синхрон с действията на президента Йотова, която скри информацията за помилването на петричкия наркотрафикант Огнян Атанасов, докато в същото време се оправдава със становището на комисията по помилването (която по същество тя е подбирала), както и със становището на медицинската комисия към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Фактът, че никой не е виждал тези становища, позволява лансирането на всякакви фалшиви новини за помилването на Атанасов. Първо се твърдеше, че този човек бил толкова болен, че нямало как да бъде оставен да умре в затвора. А когато преди две седмици „Медиапул“ пусна клип как същият този „болен“ човек вилнее из затворническата болница на 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди Йотова да подпише указа за помилването му, изведнъж започнаха да се подпъхват тези, че всъщност вината за всичко това била на бившия правосъден министър Надежда Йорданова и зам.-министъра на правосъдието Емил Дечев. Появиха се и съответни публикации в определени медии.

„Емил Дечев е политически отговорното лице зад прикритите от затвора факти за Огнян Атанасов“ – това пише миналата сряда главната редакторка на сайта „Епицентър“ Валерия Велева-Мадам В., като се позовава на „информация от прессекретариата на президента в отговор на въпроси на „Епицентър. бг.“. И обяснява: Ръководствата на Софийския затвор и на затворническата болница са единствените институционални звена, които могат да прикрият сбиването и да не го впишат в официалното затворническо досие на Огнян Атанасов. А те били под командването на зам.-министър Емил Дечев. „Към момента на сбиването и помилването (ноември-декември 2022 г.) началник на Софийския затвор е Васил Кордев, а главен директор на ГДИН е главен комисар Ивайло Йорданов, а техен пряк ръководител е зам.-министър Емил Дечев“, пише още Велева. И натъртва: „Именно в Министерство на правосъдието са се погрижили (към момента неясно защо) затворническото досие на Огнян Атанасов да остане „чисто“ броени дни преди вицепрезидентът Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване.“

Едно от важните правила в журналистиката е фактите да се проверяват. Емил Дечев е зам.-министър на правосъдието до 3 август 2022 г., а от 4 август той е освободен и на негово място в служебния кабинет на Гълъб Донев е назначена Мария Павлова, която поема ресора на затворите. Освен това процедурата по помилването на Огнян Атанасов е започнала и приключила именно по време на правителството на Гълъб Донев, Ако действително някой зам.-министър е покровителствал Атанасов и е скрил информацията за действителното му състояние през ноември-декември 2022 г., това може да е само Павлова, а не Дечев.

Твърди се, че Мария Павлова е близка до бившия президент Румен Радев – тя почти неизменно присъства в назначаваните от него служебни правителства – била е служебен министър на правосъдието в правителството на Огнян Герджиков и в двата кабинета на Димитър Главчев, както и заместник-министър на правосъдието в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев. През юни 2023 г. е назначена от Прокурорската колегия на ВСС за зам .главен прокурор в екипа на Борислав Сарафов и остава там до април 2024 г., когато става служебен министър.

публикация на „Гласове“ пък се казва, че медицинската комисия, която се е произнесла за здравословното състояние на Атанасов, е назначена през юли 2022 г. от Надежда Йорданова (тогава министър на правосъдието) със съгласувателния подпис на Емил Дечев. Пропуска се важната подробност, че това не е комисия, назначена по повод на помилването на Атанасов, чието искане е депозирано месец по-късно. Медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража се назначава, за да дава становища и заключения за всички затворници и арестанти в системата. И разбира се, нейното становище не е задължително, колкото и пъти Йотова да повтори, че се е водила от мнението на лекарската комисия, назначена от Надежда Йорданова. Така или иначе отговорността е на президента Йотова – както за решенията за помилване, така и за работата на администрацията на президентството, за липсата на прозрачност, за опитите окончателно да скрие цялата преписка по помилването на Атанасов, като просто я прати в прокуратурата, където се очаква да я погребат под формата на следствена тайна. Всичко сочи, че Йотова иска да спре този разговор веднага, поне до изборите. Комисия по желание Комисията по помилването към президента е помощен експертен и съвещателен орган. Тя не взима окончателни решения за помилване, а само подпомага с експертна оценка тази дейност. Съществуването й не е регламентирано в нормативен акт и съответно може да я има, а може и да я няма. Но след като е назначена, съставът и дейността й трябва да се публични. Така както са публични и всички съвещателни и консултативни органи по институции и ведомства – съветници, експертни групи и т.н. Председателят на комисията по помилванията се назначава на трудов договор, а членовете получават възнаграждение, определено от главния секретар на президента. Според правилата за работа на комисията членовете й изготвят доклад по всяка от разпределените им преписки, като могат да търсят информация от различни източници, да изслушват представители на други органи, на неправителствени организации и експерти. Другояче казано, макар и да не е регламентирана в закон, комисията по помилванията е необходимост – няма как да се очаква, че президентът или вицето му ще проверяват лично фактите по всяка молба за помилване. Но отговорността е на президента/вицепрезидента.