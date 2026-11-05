05.11.2026 | 10:57

Гюнер Тахир: Касим Дал е гола вода и повече е Взел, отколкото е Дал на десните

Въпреки всичко продължава да се надува като пуяк на кооперативен пазар!, категоричен е председателят на НДПС

Пореден епизод от войната между отломките на разпадналото се ДПС тръгна в социалните мрежи. Този път свадата стартира бившия зам.-председател Гюнер Тахир, а поводът е разгромът на Андрей Гюров на президентските избори.

Ето какво написа Тахир:

„Виждам групичката (5-6 души) около Касим Дал, която за пореден път тотално се провали в подкрепата си за десните кандидати, сега се опитва да ме провокира защо не съм бил активен по време на изборите? Ето моят отговор:

1.Не се налагаше такава активност, защото Гюров – Кандев заложиха на цели 7 души турци в техния ИК, от които дори аз не познавах половината. Заложиха на хора, които не представляват партии или сдружения на турците и мюсюлманите. Вижте имената и ще разберете за какво иде реч? Тези хора гонят само личната си реализация и нямат нищо общо с проблемите на нашата общност! Едва ли са донесли и 8 гласа за тази двойка? Десните 15 години не разбраха, че Касим Дал е гола вода и повече е Взел, отколкото е Дал на десните. Въпреки всичко продължава да се надува като пуяк на кооперативен пазар!

2.От близо 1 година насам, аз говоря открито, че кандидатът на десните трябва да бъде с вице мюсюлманин – турчин, помак или ром. Тази групичка се опита да яхне моята идея в последния момент, но не им се получи реализацията – така, както им се получи за служебния кабинет.

3.Десните, ако някога искат да получат реална подкрепа от малцинствата, трябва да престанат да взаимодействат със солови играчи – гонещи единствено личните си интереси, а да работят с утвърдени техни структури – партии, граждански сдружения и културни институции! Важно е по време на избори в техните листи да няма имитация с кандидати от техните среди с имена като Жана Светлана Осмак и подобни недоразумения …! „