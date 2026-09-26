26.09.2026 | 11:54

Хълк Хоган преспал с една от най-добрите приятелки на дъщеря си!

След това нещо между нас се промени завинаги, каза Брук Хоган

Г рандиозен скандал от миналото на покойната кеч легенда Хълк Хоган отново разтърси шоубизнеса! Дъщерята на кечиста, 38-годишната Брук Хоган, направи покъртителни разкрития за кошмара, през който е преминала. В ексклузивно интервю за Us тя проговори за преломния момент, в който баща ѝ е преспал с една от най-близките ѝ приятелки – Кристиан Плант.

Грозният инцидент се превърнал в пагубен обрат, който завинаги променил отношенията между баща и дъщеря.

ШОКИРАЩА АФЕРА

„Аз прощавам на хората много лесно – понякога може би прекалено лесно. Простих и на него, но след това нещо между нас се промени завинаги. Не мисля, че той някога отново се отнесе към мен по същия начин“, споделя с болка Брук.

Самата Кристиан Плант потвърди извънбрачната си афера с кечиста още през 2008 г. пред National Enquirer. По думите ѝ връзката им се разгоряла във момент, когато Хълк и съпругата му Линда напълно наясно знаели, че 24-годишният им брак отива към сигурен край.

СЕМЕЕН КРАХ

Майката на Брук – 67-годишната Линда, подаде молба за развод през 2007 г., а раздялата бе окончателно финализирана през 2009 г. Освен Брук, бившата двойка има и 36-годишен син на име Ник. Хълк Хоган пък почина от инфаркт през юли 2025 г.

„Разводът се случи и цялата ни семейна структура се срина“, споделя Брук. Тя допълва, че с времето нещата ставали все по-сложни, докато накрая връзката, за която вярвала, че може да издържи на всичко, просто се огънала под натиска.

ТЪМНА СТРАНА

Брук Хоган е категорична, че хората често робуват на фалшиви представи за звездите и ги делят единствено на герои и злодеи, но реалността зад затворените врати е била изключително мрачна.

„Под един и същи покрив съществуваха дисфункция, страх, негодувание, огромно предателство, пари, слава, градене на имидж и десетилетия незараснали рани. Мога да обичам баща си дълбоко и в същото време да казвам истината за това къде ме нарани“, категорична е тя.

ПРОШТАЛНА ПЕСЕН

Въпреки горчивината и годините на огорчение, Брук подчертава, че покойният ѝ баща е бил „отличен баща за много дълго време“. Тя пази прекрасни спомени от детството си, когато се е чувствала в пълна безопасност с него.

Разкритията идват навреме с премиерата на новия ѝ сингъл „Goes Around“, излизащ в петък, 25 септември. Песента е посветена изцяло на тежката семейна драма и токсичната динамика, белязала живота ѝ.