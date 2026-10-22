22.10.2026 | 10:33

Хазартният бос Георги Папазки взе правата за „Бангаранга“

Негова фирма е получила регистрация от Европейския съюз за интелектуална собственост

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е регистрирала търговска марка с името BANGARANGA.

Съгласно регистрацията името на песента, с която Дара спечели Евровизия 2026, вече е собственост на „Пате плей“ ЕООД – разработчикът на хазартни игри. Краен собственик на фирмата е Георги Папазки, който заедно със своя брат Валтер Папазки притежава няколко от големите компании в хазартната индустрия в България, съобщава „Дневник„.

Решението на EUIPO е публикувано на 14 октомври. Заявителят е запазил правата за BANGARANGA до 2036 г.

Още през май адвокатът по патентно право Диана Попова алармира в социалните мрежи, че вече е подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA, но не от Дара и екипа й, а от компания с интереси в хазартния бизнес