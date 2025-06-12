Христо Ковачки: Плащам си данъците и ще съдействам на проверяващите органи

Напълно ще съдействам на КЗК и НАП във връзка със започнатите проверки. Не се страхувам от такива, защото си плащам данъците в България и целият ми бизнес е на светло, заяви бизнесменът Христо Ковачки във връзка с информациите за стартиралите проверки.

Ето какво пише още той:

Политиците обичат да спекулират и да обвиняват Христо Ковачки при всяко повишение на цената на електричеството и топлоенергията. Но това са сектори, които се регулират от държавата. Христо Ковачки не определя нито цените на електричеството, нито на топлоенергията. Още повече, че електричеството е борсова стока, а тя се търгува по правилата на ЕС и цената се определя от целия балкански регион.

Надявам се проверяващите органи да работят за установяване на реалните факти и обстоятелства около дейността ми, за да се възстанови доверието в публичната администрация и да има гарантиране на справедливост и законност в енергийния сектор, подчерта бизнесменът.

Проверките са здравословни, колкото повече има такива в енергетиката, толкова повече секторът ще се осветли и ще става ясно, че се работи на пазарен принцип. Принципът на борсата е, че печели този, който дава най-пазарна цена. Успешен търговец е този, който успява да си направи добро портфолио с много труд, анализи и професионализъм.

Посредници на входа и изхода на производителите на електричество– ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, и големите фотоволтаични централи, не може да има. Процесът е строго регламентиран! На входа са си самите централи, а на изхода координатори, съгласно чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката. Те са задължени да реализират продажби на произведената електроенергия на платформите на борсите в региона. Реално това са търговци или борсови посредници на пазарен принцип.

Търговците на електроенергия осъществяват връзката между различните производители на енергия и крайни клиенти на свободния пазар. Ролята на търговеца е да предложи максимално изгодни финансови условия на своите клиенти в зависимост от профила им на производство / потребление и на определените борсови цени за конкретен период, гарантирайки в същото време сигурността и надеждността на доставките. Към момента в България има десетки активни лицензирани компании, занимаващи се с търговия на електроенергия.

Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирала още през 2004 г. и продължаваща и до днес. Той се състои от два сегмента – сегмент с регулирани цени и сегмент с борсови цени, формирани на пазарен принцип или т.нар. свободен пазар.

На регулирания сегмент цените на електроенергията се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а потребителите се обслужват от крайните снабдители (дъщерни дружества на електроразпределителните компании), разпределени на териториален принцип.

Към момента този сегмент се включват само битовите потребители (домакинствата). От 1 юли 2021 всички малки стопански потребители излязоха на свободен пазар. По този начин на регулирания пазар останаха само битовите потребители.

Свободният пазар позволява сделки между производители, търговци и потребители на електроенергия на база на европейските цени. Това задължава конкуренцията и е в съответствие с основните принципи на търсенето и предлагането, където цената на енергията се определя до голяма степен от колебанията в кривата на търсенето за даден период , с това завършва своя коментар Христо Ковачки.