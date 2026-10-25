25.10.2026 | 12:18

Борисов демонстративно бойкотира вота за президент

Вождът на малката партия ГЕРБ е мероприятие на партийната академия "Новите умове" в Кюстендил

Активистите на втората по големина политическа сила в парламента – ГЕРБ, демонстративно бойкотират президентските избори.

Вождът на вече малката партия Бойко Борисов се отказа от традиционното си гласуване в Банкя, където живее, и замина на мероприятие на партийната академия „Новите умове“ в Кюстендил. От там герберите пуснаха излъчване на живо по Фейсбук , на което се виждаха шумно дебатиращи млади хора в компанията на партийния лидер и ветерани на ГЕРБ – Владислав Горанов, Теменужка Петкова, Росен Желязков, Томислав Дончев, наскоро завърналият се в партията Владимир Темелков.

На обед Борисов даде брифинг, на който заяви, че „ще гласуваме, когато си свършим работата“.

„Оставили сме партията, понеже от никой нямаме поискана подкрепа, всеки да прецени за кой ще гласува или няма да гласува“, обясни позицията на ГЕРБ Борисов. Формацията му не издигна собствен кандидат за вота и публично отказа да подкрепи някой от претендентите. За евентуалния втори тур той каза, че ако някой потърси подкрепа от него, ще събере партията и ще вземат решение.