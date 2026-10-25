71 километра и 17 минути: Кога всъщност е убит Слави Бинев?

Пенсионираният журналист Григор Лилов излезе с дълъг пост по повод убийството на бизнесмена Слави Бинев. Той бе разстрелян вчера.

Лилов поставя под съмнение разпространената информация за предполагаемото убийство на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. В публикацията си той анализира хронологията на събитията, действията на полицията и обстоятелствата около задържането на трима заподозрени. Лилов разглежда и политическите, икономическите и обществените контакти на Бинев през последните десетилетия.

Ето какво пише Лилов в личния си фейсбук профи:

УБИХА ВИДНИЯТ „БИЗНЕСМЕН” СЛАВИ БИНЕВ

**** И много несъответствия и шменти-капели в официалната версия. Кой е той в действителност! ****

Сигналът до № 112 е подаден в 10:18 часа. Според неофициална информация заради обработката на информацията в Столичната дирекция на МВР е заведен в 10:28 часа. (най-вероятно след пристигането на „Бърза помощ, дошла след 7.5 минути)

Бил подаден от съсед, който дочул изстрел. Това беше първата версия. Но се усетиха и я смениха с втора – от работник на Слави Бинев (градинар). Той видял как непосредствено след това автомобил „Лексус” с 3 души, излезли от дома, потегля.

БЕЛЕЖКА:

1. За такъв виден бизнесмен разстрел без заглушител?! Като при битова свада… Що за смехория?

2. Някакъв си съсед/работник дочул изстрел. Господи, с топ ли са стреляли в къщата, за да се чуе толкова силно навън през тройния стъклопакет?! (куршумът е от пистолет)

3. Дочул изстрела, видял излизащите убийци и се направил на безстрашен. Светкавично идентифицирал помещението с изстрела – кабинета и незабавно се досетил, че е убийство, понеже имал рентгенов поглед – така е според версията за съсед. Затова я смениха с работник-градинар и прислуга.

4. Убийците също го видели и макар че били без маски, великодушно не му отнели живота.

5. Бърза помощ изпреварила полицията. Как, след като Шесто районно на МВР е много по-наблизо, а „Бърза помощ” е несравнимо по-надалеч – до „Сточна гара”.

Ще помоля органите по сигурността да не ни разправят врели-некипели. Не се съмнявам, че половината България ще им повярва, но другата половина все пак използва мозъчните си гънки за разлика от първата.

Разгледай карти

.

МВР организирало заградителни мероприятия и спряло със силови действия автомобила на 54-ти км на магистрала „Тракия” до Траянови врати”.

Стоп!

От подаването на сигнала до организирането на МВР и задържането няма как да се мине без време: .от тел. 112 на МВР, от МВР на съответното поделение, път на полицаите до местопроизшествието, констатиране на смърт, разпит на свидетеля какъв точно автомобил, време за издирването на автомобила чрез камери и тол система, идентифицирането на посоката на движение. И ФБР да са, надали ще се справят под 10 минути.

И организацията в медиите също изиска време – докато я получат от техен полицейски информатор и я публикуват. И най-вече докато я съгласуват с голомото началство – собствениците на тези медии. Не само формалните, но и истинските. Не става за секунди, искат се доста минути, понякога часове.

.

Убийците са спипани към 10:44 минути – часът на първата информация в средствата за масова информация за задържането им. Или към 10:45 – за втората, конкретизирала магистрала „Тракия” и че те са се познавали с жертвата (скрийншот).

От ул. „Резньовете” № 9 по Околовръстното до магистралата са 17.2 км. И още 54 км по нея до Траянови врати. Общо 71 км.

Т.е. за 17 минути от 10:28 (завеждането на сигнала) МВР е установило кой кое и кого (кои) да търсят и ги спипали на тунела.

Излиза, че колата на убийците е летала със средна скорост от над 280 км в час. Смях!

Но нека да разгледаме и абсурда, че наред със сигнала в 10:18 часа до телефон 112, в същото време се е знаело всичко – куршум, смърт, 3 души, автомобил Лексус, посока Павлово-Пловдив и незабавно след това, в рамките на секунди (?!) медиите са оповестили информацията за ареста. Средната скорост излиза 170 км в час. Вкл. и по Околовръстното, за да се набиеш светкавично в камерите и погледа на КАТ патрулите!

Някой вярва ли го? Май е идиот!

.

В колата пътували 2 турски граждани и 1 български, занимаващи се със строителство. Полицията намерила законно притежавани оръжия и друго оръжие относително наблизо и според МВР твърде вероятно изхвърлено от автомобила.

Да обобщим:

1. Убийците стреляли без заглушител. Тъпанари!

2. Дори не са се маскирали. Олигофрени!

3. Оставали съседа/градинаря жив, за да може да ги опише добре пред разследващите, прокуратурата и съда. Пак олигофрени.

4. И вместо един, отишли трима в дома, за да направят повече впечатление и да оставят повече следи. Глупаци!

5. Дори не са запалили например къщата, за да прикрият начина на престъплението. Тези са бавно развиващи се.

6. Дори не са подменили автомобила, с който са си тръгнали от местопрестъплението и не са прехвърлили на друг, очакващ ги някъде. Отново тъпанари!

7. И дори не са поставили фалшиви регистрационни табели, за да бъдат най-лесно открити. Тъпанари вече не на квадрат, а на куб!

8. И направо поели по околовръстното към „Тракия” – гарантирано светкавично тяхно идентифициране. Вместо да се полутат из софийските сокаци, за да спечелят време и объркат следите, после да опожарят колата и да се покрият в някой апартамент под наем, докато разследването отшуми. Идиоти!

9. А за капак дори не са се отървали светкавично от евентуалното оръжие, с което е извършено престъплението. Направо не знам какви да ги нарека!

10. Обаче иначе са хладнокръвни, изпечени килъри – без да им мигне окото, стрелят от упор направо в главата.

.

Тези тримата трябва да са най-забележителните дебили у нас! Пълни ахмаци с коефициент на интелигентност по-малко и от тази на някое врабче.

Но по-скоро органите на сигурността са пълни ахмаци. А и населението, щом го пращат за зелен хайвер и то не се усеща.

.

________ И ПОСЛЕДЕН ЩРИХ ___________

Слави Бинев е председател на националната федерация по таекундо.

Днес официално в столицата, в зала Левски-София започна международната състезание в този спорт „Рамус София къп 2026”. Състезателните срещи на турнира стартираха по график в 09:00 часа сутринта, за публиката вратите на зала „Левски София“ бяха отворени още в 07:00 часа. Данните от турнира се поместват в реално време в европейска платформа за таекуондо мениджмънт TPSS https://www.tpss.eu/Resultdetail.asp?ID=3460

.

Какво излезе?

Босът на таекундото у нас праща по дяволите най-голямото международно събитие за годината, тегли една цветиста на официалната си роля и длъжност, за да си хортува с някакви строителни предприемачи. С които може да се срещне по всяко друго време или в ресторант наблизо до спортното събитие.

По мои данни Слави Бинев е бил убит през нощта. Професионално – с изстрел в главата и затова без контрола в нея.

Факт: всички ала-бала дрънканици на медии, мисирки и МВР-органи нямат нищо общо с действителността!

.

КОИ СА СЛАВИ БИНЕВ?

Няма грешка – кои са Слави Бинев, а не кой е убитият!

Май трябва да започнем от първите години на прехода – от „Защита”. Това е организация – контра на прочутите ВИС и СИК. Пряко или чрез подставени лица видни политици от комунистическата и демократическата върхушка на властта се включиха, извинете – организираха „защитата” на контрабандните канали на ДС заедно със Слави Бинев.

.

Кои:

• прокурорът Иван Колев, после и член на ВСС (самоубиха го), прочул се с делото за унищожените досиета на ДС и скандалът в съдебната система с Красьо Черничкия (Красьо е кадровик на Задкусилието в съдебната система преди убития друг кадровик Мартин Божанов Нотариус и потъналия в неизвестното Пепи Еврото).;

• генерал-майор проф. Стоян Андреев– съветник по националната сигурност на президента Желю Желев. При комунизма е отговарял за научното и технологично осигуряване на МВР, ДС и армията. Той е руската връзка в тази организация чрез сдружение „Командос” на Юлий Абаджиев (две думи и за него – награден е с Почетен плакет „Защита на отечеството” на ветераните от спец. подразделенията на Федералната Служба за Безопасност на Руската федерация (ФСБ), Награден е с медала “90 години на ВЧК – КГБ – ФСБ” и т.н.;

• Генерал-майор о.з. Румен Кълчев от контраразузнаването.;

• Славчо Христов – ресторантьор-мултимилионер и и бос на бизнескръга „Олимп”, толкова близък до експремиера ни Иван Костов;

• Борислав Дионисиев – мултимилионер, при комунизма съпруг на Олга Шчербицки (дъщеря на комунистическия лидер на Украйна по времето на СССР);

• Ключова фигура е ген. Чавдар Чернев– бивш директор на Софийско градско управление на МВР (СГУ) и бивш висш офицер от Второ главно на ДС (контраразузнаването). Баща му Антон е бил важна фигура в Трето главно (военното разузнаване) на ДС.

Чернев е един от родителите на БойкоБорисовия кръг „Банкя”. Той е съдружник и със Славчо Бинев в „Евинко“ ООД. Ключов – държи 43% от фирмата. А управителката Ния Стоянова Тениз, която сега я спрягат като съпруга на един от убийците, е само с 13%.

.

Години по-късно след „Защита“ Слави Бинев създаде „Гражданско обединение за реална демокрация” – ГОРД. Сред създателите са бившият депутат Любен Дилов-син, моят колега Крум Савов, Любо Ганев, продуцента Мартин Захариев, Миглена Ангелова, видния бизнесмен Румен Ралчев (бивш шеф на охраната на Живков), Тихомир Чернев, Чавдар Чернев и т.н.

.

АРЕСТУВАНИЯ ЕЮП ТЕМИЗ И ВЛАСТОВИ ВЪРХОВЕ У НАС И В ТУРЦИЯ

.

Ния Темиз (Ния Стоянова Янева-Темиз) е съпруга на на спрягания от медиите като убиец Еюп Темиз. Тя е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев г.). Тя е в ръководството на Федерацията по таекундо на Слави Бинев.

.

(цитат):

„Благодаря на Президента на БФТ г-н Бинев, благодарение на който Таекуондо в страната е толкова активен спорт, а тази година страната ни ще приеме цели две Световни първенства, както и Генералната асамблея на Световната федерация, чиито патрон е Президента Румен Радев. Уверявам ви в съпричастността на нашата институция към Таекуондо и инициативите на Българската Федерация“

Цитирам част от словото на президента Илияна Йотова.

Тя го произнесе в качеството й на вицепрезидент преди четири години – на 7 юни 2022 г. Тогава, когато в президенството получи 8-ми почетен Дан по Таекуондо за нейния принос към спорта.

На това събитие почетен дан за заслуги към Таекуондо получиха и председателят на Стратегическия съвет към Президента Румен Радев – проф. Александър Маринов и доайенът на бойните изкуства у нас , г-н Чавдар Чернев.

.

Еюп Темиз въобще не е случаен младеж. Има изключително сериозно роднински връзки с лидерите на турската терористична организация “Сивите вълци”, а сега младежка структура на Партията на националното движение (MHP). Чичо му е сред вождовете на групировката,

.

… И ПОДЗЕМИЕТО

.

Навремето, в разгара на гангстерските войни бях поканен да ги разисквам в много популярното тогава предаване на националното радио „Неделя 150”. Един от събеседниците беше Иван Иванов, бивш шеф на полицията и съдружник на Иво-Карамански – Кръстника (страховит главатар на бойната организация на един от трите родни големи политико-икономическо ъндърграунд мафии). Иванов е сред основателите на същата „Защита” на Славчо Бинев.

Помествам откъс от една моите книги (Тайните на големите играчи), за да видим истинската роля, връзки и контакти на убития днес.

(откъс)

Главният прокурор Иван Татарчев, първата следователка на републиката

Ани Крулева, вътрешният министър и политиците категорично отказаха да застанат пред микрофона на популярната рубрика редом срещу мен.

Въпреки острия и нелицеприятен разговор в студиото Иванов ни покани вечерта в неговото казино „Севастопол” (и на Кръстника Карамански)- за сметка на игралното заведение дори при рулетките!

Бяха изминали само четири дни от канонадата на калашниците пред казиното на централната столична улица „Раковски”, накарала минувачите панически да се хвърлят по очи върху мръсния паваж. Преминаващи оцеляха по чудо., имаше ранени мутри като Младен Михалев-Маджо, които ги закараха в чужбина да лекуват получените в престрелката рани.

Очаква се и нова атака, предупреди директно в ефира съдружникът на големия мафиот Иво Карамански-Кръстника. Вероятно заради това компанията от предаването единодушно отказа поканата с едни или други неотложни ангажименти, а много популярна наша актриса се изпоти от неудържимото си желание да развърти рулетката на чужда сметка, но страхът от смъртта надделя.

.

Но аз отидох. Вечерта вместо да тракаме и разхвърляме чиповете в казиното, което категорично отказах, разговарях пак с Иванов за гангстерската междуособица.

– Ела утре привечер в 22 часа. Ще те заведа при едни мои приятели, които знаят всичко за мафиите – предложи ми Иванов и обеща: – Там наистина ще има какво да научиш!

Взех необходимите мерки да гарантирам доколкото е възможно живота си. Жена ми откачи, но на следващата нощ пътувахме.

Пътувахме с Иванов, защото грамадният брониран “Мерцедес 600” – Ес класа на представителя на колумбийските наркокартели Иво Карамански-Кръстника над два часа и половина обикаляше из София, застивайки из тъмните улички с угасени фарове, за да усети евентуалното проследяване. Колите на охраната дебнеха за същото из съседните преки.

Накрая поехме по стръмните сокаци на вилния район в подножието на Витоша. Едва след прекрачването през вратата се видя колко голяма и луксозна е вилата.

– Добър вечер, но всъщност вече е добро утро! Ние сме няколко души, които не познавате и ще останем анонимни – няма да ви се представим! Но ще ви разкажем нашата версия за причините, сценария на гангстерската война и политическата й основа, пък вие ще решите какво да напишете от това – отсече още от прага на

огромния хол домакинът.

– Добър вечер, господин Нинов! Добър вечер, господа, та аз ви познавам всичките…

(бележка: познах всичките до един, вкл. и Слави Бинев, знаех и бандитските им биографии)

Настъпи конфузна и много, много дълго проточила се пауза. Задрямалите във входното фоайе горили настръхнаха като разярени пантери. Огромният стенен часовник в хола отмерваше неочаквано натежалите секунди.

Домакините-босове трескаво се споглеждаха, обмисляйки как да постъпят.

– Май разговорът ще е излишен! – прекъснах накрая буквално оцъклилата се от напрежение тишина. – Дезинформацията ви няма да мине. Ще помоля единствено колата ви да ме върне обратно в София. Един часа през нощта е и вероятно няма да искате да викам такси на този адрес…

Така безславно приключи онази нощна среща с някои от “анонимните” сили, крепящи криминалния гръбнак на един от трите родни властови клана.

.

Бившият комунистически номенклатурчик Васко Николаев Нинов, до който толкова близко стоеше Слави Бинев, е крупна и добре поставена бизнес и политически фигура, която успяваше да избегне светлината на публичните прожектори.

Загази не в родината ни, а в чужбина Митническите и данъчни питбули на английската “Краун Ейджънтс” разкриха много милиони долари мръсни негови пари, препрани чрез неговата Балканска универсална банка.

…

Шишкавият Васко заедно със Слави Бинев се оказаха много повратливи и сръчни във финансовото надлъгване дори на такива мастити босове като Гриша Ганчев на “Литекс”, които не умеят да прощават, които помнят и отвъд гроба подобни минавки за много милиони.

Ала Васко Нинов държеше офиси в столичния хотел “Родина” – неофициално негова собственост, в които като в щаб се сбираха тукашното ръководство на руската мафия, украинския й клон, представителите на световните колумбийски наркокартели „Меделин” и „Кали” и всякакви други мафиоти.

Затова не поплюващият си иначе Гриша Ганчев мъдро си затрая, а дори години по-късно предпочете медийните атаки вместо бухалкова и огнестрелна справедливост.

…

Изпод трезора им (Балканска универсална банка) надничаше октоподът в най-отвратителния му и нагъл анфас – не само с хилядите фалшиви документи и фиктивните фирми, получавали щедри невърнати кредити, не само с криминалните парични преводи за стотици милиони и милиарди, разхвърляни по целия свят.

Бившите дилъри на банката братята Борислав и Рангел Гьошеви – собственици на една от най-мощните на Балканите финансово-брокерска къща “Титан ХХ

век” и съдружници на Васко Нинов и Слави Бинев, бяха убити, щом ситуацията се

нажежи. Тогава дори “Ройтерс”, при това в специализираните си финансови страници, които се четат от световните мениджъри, написа: “Става дума за страшно много пари”.

Наследник на онази “Титан” стана нашумялата по-късно “Амигос” на Петър Петров,

Доктора и други нарко-“герои” на препирането.

Около тази група гравитираха ред тъмни личности. Или обратното – тя гравитираше около тях. Сред имената им се мяркат изгонените от България руснаци Равил Хайрулин и Дмитрий Шишков, притежаващи дялови участия в дружества с Васко Нинов.

Разгледай карти

Вторият им български довереник Янко Хаджигеоргиев, беше представител на чуждестранната фирма “Агропласт”. Тя се прочу по цял свят заради контрабанда

на специална продукция – от самолети през ракети до радари за ембаргови страни като Северна Корея, Ирак, за талибаните и др.

Банката на Нинов-Бинев и сие държеше залози на ценни стратегически суровини, намиращи се под регистрационен режим за търговия, но въпреки това незнайно

попаднали в нея – цирконий, тантал, ниобий, индий, германий, титан и др. Едни от тях са за военното дело, други – за ядрените бомби и промишленост.

Според разработката на мощна западна спецслужба България се беше превърнала в международно депо на тонове стратегически и ядрени материали, откраднати от световните мафии и търгувани от тях за неуравновесени диктатори.

.

Плътно до мафията, от лявата й страна, беше доц. Стоян Стоянов – член на ръководството на банката и впоследствие първи неин синдик. Той е съдружник на доскорошният председател на държавната Комисия по ценните книжа Радослав Цончев – съпруг на Емилия Миланова. По времето на Костов и царя тя е заместник-шеф на БНБ и ръководителка на управление “Банков надзор”, а в последните две години и досега ръководи Пощенска банка.

Гангстерската война беше не само кой да дирижира организираната престъпност у нас, но и световна – между арабско-талибанските и Аал-кайда наркокартели срещу латиноамериканските и обратното.

(край на откъса)

Бележка: Нинов завърши кариерата си в ъндърграунда с доживотна присъда в чуждестранен затвор. Другите продължават да въртят България на пръста си.

Разгледай карти

.

А КОЙ Е СЛАВИ БИНЕВ

.

Славчо Пенев Бинев е роден на 10 декември 1965 в София. Неговият дядо Георги Караджов е един от известните ни детски писатели, автор и на любовна лирика. Баща му Пенчо Бинев е учен с признати изобретения в областта на фармацевтичната химия. Неговата майка Петранка Караджова е виден банкер от комунистическо време, а и след това.

Съпругата му Мария и той се радват на на пет деца – Мартина, Мирослава, Калоян, Елена и Виктория. Има и внучка, с която го дари дъщеря му Мартина – Ния. Мирослава и Елена са сред най-големите ни надежди за славата на родната художествена гимнастика.

След 47-мо спортно училище „Емил Марков“ Бинев учи във Френската езикова гимназия в София. През 1990 г. завършва Националната спортна академия „Васил Левски“ с магистърска степен по тенис и бокс. В ЦСКА и Левски започва да подготвя таекоундисти, а в МВР и армията – командоси. Печели е много международни титли, вкл. и европейски шампион.

От началото на 90-те години до 2006 г. Слави Бинев е сред най-големите бизнесмени у нас. Например е един от основните акционери в R – System Holding АД. Компанията включваше над 100 дъщерни дружества – различни видове услуги, развлекателен бизнес, строителство, инвестиции, охрана, транспорт и какво ли не.

.

Освен различни партийни и обществени структури, които създава, Слави Бинев е видна фигура от партия „Атака”, вкл. депутат и в родния, и в европейския парламент. Член е на ръководството на Българския олимпийски комитет и др.

.

После се прилапаха с Валери Симеонов, шефът на НФСБ, когато НФСБ влезе в третото правителство на Борисов. Странна беше позицията му да е бил съдружник с водещи фигури от кръга „Банкя”, да партнира във властта с Бойко Борисов (чрез НФСБ) и същевременно да го критикува – основно в Европа. Всъщност демагогията е обяснима – когато човек като него и лице от подземието ругае Борисов, това не руши, а изгражда задграничния имидж на дългогодишния ни премиер.

.

В криминалното му биография и тази на ръководената от него групировка на каратистите влизат тежки сблъсъци с борческите ВИС и СИК и техните босове.

*** *** ***

Кой поръча да го свитнат е сложен въпрос.

Възможно е да са партньорите му заради многото му знание и вече намалялата му роля в клана за сметка на новите величия. Може и да е заради заиграване с другия враждебен политико-мафиотски клан.

Възможно е да го е поръчал поемащият управлението на страната клан на родната мафия, изтикващ другите два клана от финансовите потоци.

Възможно е чужда служба да е поискала от нашата да проучи последните му дейности в чужбина и да са взети „превантивни мерки”, винаги завършващи с куршум.

Но някакъв спор за някакви дребнички за подземието суми от строителството, като го представят родните органи за сигурност, е стръв само за шарани.