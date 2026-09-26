26.09.2026 | 11:34

Икономическа полиция подгони кмет на Пеевски

В Никола Козлево кметът е от ДПС, а шефът на Общинкия съвет е с Румен Радев

Икономическа полиция е иззела документи от малката шуменска община Никола Козлево.

Пред сайта „За истината“ от областната дирекция на МВР са казали, че се правят проверки в целия регион на възложители но обществени поръчки.

Малката община се управлява от Исмаил Ибрям, един от най-верните кметове на Пеевски в Делиормана. Ибрям беше издигнат за кмет през 2023 г. от ДПС, тогава все още единна и под ръководството на Доган, и беше избран с листата на местна коалиция ДПС-БСП. Година по-късно обаче кметът мина в лагера на Пеевски и стана един от най-ревностните му активисти, като разчисти от местната власт кадрите на Доган, включително председателя на общинския съвет Турхан Каракаш. В местния парламент беше сформирано мнозинство на ДПС-Ново начало, което управляваше в Козлево до парламентарните избори през 2026 г.

Само десетина дни, след като Румен Радев спечели изборите, обаче, мнозинството в козлевския Общински съвет се преориентира от Пеевски към Радев. Съветниците свалиха председателя на съвета Халил Али, който гравитираше около кмета Ибрям и Новото начало. На мястото на Али отново беше избран Турхан Каракаш, който пък открито работеше за формацията на Радев „Прогресивна България“. Сега зад Каракаш стоят 10 от общо 13 съветници в местния парламент.

От лятото в Никола Козлево се води открита война между кмета и Общинския съвет. Месеци наред кметът Ибрям отказваше да изпълни решенията на съвета и да назначи сътрудници към местния парламент. Кметът отказваше дори достъп до стаята, използвана от общинския председател и до документите на местния парламент и спорът се пренесе в съда.