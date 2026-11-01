Илияна Йотова ще е президент още 5 години

Илияна Йотова ще бъде следващият президент на България, ако се потвърдят резултатите от екзитполовете на социологическите агенции. Това ще бъде нейният първи редовен мандат като избран държавен глава на страната.

Йотова и Кирил Вълчев печелят с 52.5% от действителните гласове срещу 43.4% за двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, показват първите данни на „Алфа рисърч“. Според агенцията, разликата е около 175 000 гласа. „Мяра“ потвърждава преднината на Йотова – 51.1% срещу 44.6%, като тук разликата е 116 000 гласа.

Според „Маркет линкс“, Йотова-Вълчев са първи с 50.7%, а Гюров-Кандев остават с 44%. „Тренд“ отчита 51.60% за Йотова и 43.40% за Гюров.

Избирателната активност във втория тур бе малко по-висока от тази в първия тур, но не премина 30 на сто. Според „Алфа рисърч“ тя е 29.1%.

Избирателите на ГЕРБ, които са отишли до урните, в голямата си част – 75%, са подкрепили Андрей Гюров. Само 20% са гласували за Илиана Йотова.

Тази кампания ще се запомни и с тоталната пасивност на ДПС.