31.10.2026 | 14:33

Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги, до 10% от оборота им

Тегленето на нов дълг не е проблем само по себе си, увери вицепремиерът Александър Пулев и уточни, че средствата ще бъдат използвани за инвестиция в индустриални зони

Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове.

Това коментира по БНТ вицепремиерът Александър Пулев. По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

Министърът обясни, че са дефинирани 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система.

Пулев коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

По думите на Пулев проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

Пулев анонсира и очаквани действия от страна на Комисията за защита на конкуренцията през следващата седмица. По думите му образуваните производства могат да доведат до сериозни финансови санкции за търговските вериги.

„И доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността.“

Пулев посочи и данни за движението на цените на храните от първа необходимост. Според него те се задържат, а инфлацията при тях е между 0,5% и 1%. Той сравни тези стойности с поскъпването през 2025 г. Той обвърза това сравнение с действията на предишното управление и с мерките на настоящото правителство.

Сигурността в Черно море

Вицепремиерът коментира и темата с ударите срещу търговски кораби в Черно море и възможните последици за българската икономика. По отношение на доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас министърът заяви, че към момента няма отказани доставки или застраховки на танкери.

На въпрос има ли план за действие, ако корабоплаването в Черно море бъде напълно преустановено, Пулев заяви, че се разглеждат различни сценарии.

„Проблемът е, че към настоящия момент аз не искам да говоря реваншистски, не искам да се оправдавам с наследството от сглобката и така нататък, но буквално не е инвестирано едно евро в антидронове, във всякакви защитни механизми. Трябва ние с едни водни пистолети да стоим там и да си охраняваме териториалните води. Това е наследството на сглобката.“

Той съобщи, че се водят разговори с НАТО, САЩ, Франция и други партньори, както и че има споразумения с Румъния и Турция за наблюдение на трафика и корабоплаването.

Вицепремиерът категорично подчерта, че няма проблем с доставките на суров петрол за България.

„Категорично. Засега проблем няма. Нямаме отказана нито една доставка. Няма отказана нито една застрахователна компания, която да застрахова товара в дългия си преход, за да достигне до бреговете на Бургас. Проблем с доставката на сурови продукти за България няма.“

Горива, цени, компенсации

Той коментира и темата с цените на горивата и възможните компенсации.

„Ние от една страна искаме да помогнем на най-уязвимите хора и прослойки на нашето население, пенсионери, различни групи. От друга страна искаме да помогнем на така наречените работещи бедни и ние го направихме категорично, като премахнахме акциза за ставката на пропан-бутана. Съответно искаме да помогнем на всички, но от друга гледна точка имаме много сериозни ограничения във фиска.“

По думите му правителството трябва да подбира внимателно мерките, тъй като част от предложенията за компенсации могат да засилят инфлацията.

По думите му намаляване на ДДС върху горивата Пулев би имало сериозен ефект върху приходите в бюджета. Той сравни данъчните системи в България и Западна Европа. Александър Пулев обясни, че запазването на ниските данъчни ставки е според него конкурентно предимство за България и че намаляването на ДДС трябва да бъде крайна мярка.

Той заяви, че според него в момента България поддържа най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Пулев коментира и работата на рафинерията в Бургас, като посочи, че тя натрупва буфери, които да ѝ позволят да продължи да работи при евентуално ново поскъпване на суровия петрол.

Вицепремиерът коментира и очакваното поскъпване на природния газ и възможните последици за бизнеса и домакинствата.

„Категорично, ние сме подсигурили бита, така че да няма оскъпяване на парното през отоплителния сезон. В тесен контакт сме с КЕВР, с регулаторите. Ще намерим необходимия ресурс в бюджета, така че хората не трябва да се притесняват, няма да видят по-високи сметки за парно по време на отоплителния сезон..“

Той заяви, че правителството продължава да разработва мерки за подкрепа на уязвимите групи, но и за енергоемката индустрия, която по думите му има значителен принос към икономиката.

Бюджет 2027

Вицепремиерът коментира и бюджета за 2027 г. Пулев критикува предварителните оценки на опозицията и заяви, че бюджетът ще включва инструменти за икономически растеж. Като една от мерките той посочи програма за индустриализация.

„Този бюджет ще бъде бюджетът на „Прогресивна България“, на нашето правителство. Този бюджет ще показва всички нужни инструменти за растеж.“

По думите му за индустриалните зони в страната ще бъдат насочени 135 млн. евро. Той обясни, че целта е публичните средства да привличат допълнителни инвестиции.

„135 милиона евро ще бъдат насочени към определени индустриални зони в страната. Като ние тук сме отчаяни, тъй като нямаме достатъчно средства, с които да боравим, търсим мултипликатор, който буквално едно евро, което ние даваме като някаква форма на инвестиция, да доведе до 5, до 10, до 20 евро.“

По думите му той и екипът му е обиколил страната, за да проучи възможностите за реализиране на програмата.

Новият дълг

Той засегна и темата за размера на новия държавен дълг, който ще бъде заложен в бюджета. На въпрос дали става дума за сума между 2 и 6 млрд. евро, Пулев не посочи конкретна цифра, но защити тезата, че тегленето на нов дълг не е проблем само по себе си.

„Точно това е съвсем стандартна практика. Да се взима дълг, за да се погаси стар дълг. Това, нали, не е повод за драма“, коментира той.

Според него решаващо е предназначението на средствата. Той заяви, че подкрепя поемането на нов дълг, когато той се използва за инвестиции и подобряване на бизнес средата, но не и когато служи за покриване на текущи разходи.

За мен взимането на дълг, теглянето на нов дълг, само по себе си не е негатив. Зависи за какво се използва. Аз съм твърдо за и съм привърженик на нов дълг срещу реформи. Реално, ако този дълг се използва за инвестиции в индустриални зони, ако се използва за създаване на по-добра бизнес среда, ако се използва за насърчителни мерки към индустрията, аз съм твърдо за да се тегли нов дълг. Но ако се тегли дълг, за да се запушват дупки, да се плащат заплати, реално това нещо вече ще доведе до една дългова спирала и това нещо не е устойчиво. Но дългът сам по себе си не е мръсна дума, заключи вицепремиерът.