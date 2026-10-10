10.10.2026 | 12:08

Инсулт покоси мъжа на Илияна Йотова

Изтъкнатият хирург д-р Андрей Йотов се възстановява след мозъчен удар получен през лятото

Изтъкнатият хирург проф. д-р Андрей Йотов се възстановява след претърпян исхемичен инсулт в края на август. Съпругът на президента Илияна Йотова бе приет по спешност в столична болница и поставен на командно дишане за над седмица. Към момента 66-годишният ортопед-травматолог се лекува в домашни условия чрез рехабилитация за възстановяване на двигателните и речевите си способности. Драматичният здравословен инцидент съпътства предизборната кампания на съпругата му, която е обект на постоянни атаки от политически опоненти.

Андрей Йотов е роден през 1960 г. в Северна Осетия, завършва медицина с отличие в София и изгражда забележителна кариера. Той оглавява клиниката по ортопедия в „Софиямед“, след като с години ръководи катедра във Военномедицинска академия и работи в „Пирогов“. Медицинското светило избягва медийните изяви и социалните мрежи, за да съхрани здравословното си състояние. В интервюта лекарят подчертава, че никога не е членувал в партии и не споделя политическите пристрастия на половинката си.

Двойката се запознава през 80-те години чрез сестрата на Йотова — Румяна Тодорова, бивш шеф на Здравната каса. Семейството има един син Марин, който ги дари с внук Максим през март 2023 г. В момента Илияна Йотова понася тежки критики заради помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов – Петричкия Ескобар през декември 2022 г. Въпреки политическите скандали, професорът остава категоричен в почтеността на своята съпруга, докато продължава лечението си.