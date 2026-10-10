10.10.2026 | 10:52

Над 50 000 българи в инициативата „Бойкот на наглите“ заради скъпите стоки

Потребители създадоха виртуална карта на обектите с честни цени и призовават за отказ от скъпи стоки и услуги. Сравнения с други европейски държави показват драстични разлики в сметките на домакинствата.

Касови бележки с фрапиращи суми, продукти с изненадващо високи цени и сравнения с други европейски държави предизвикаха вълна от недоволство сред потребителите у нас. Групата във Facebook „Бойкот на наглите и цени за пример” е събрала хиляди последователи само за няколко месеца, предава NOVA.

Участниците в онлайн инициативата споделят сигнали за рязко поскъпнали стоки и услуги. Като отговор на тази тенденция, те създават карта на обектите с „цени за пример” – места, които според тях не са използвали въвеждането на еврото като повод за изкуствено увеличение на цените.

Пламен Пенков, един от създателите на движението, обяснява пред телевизията, че идеята се е родила спонтанно сред приятели с цел да се даде гласност на фрапантни случаи на ценови разлики. Според него, когато цените се вдигат двойно или тройно без икономическа логика, единственото решение е масово спиране на ползването на тези услуги – откъдето идва и призивът за бойкот. Като първа стъпка потребителите се призовават да търсят по-евтини алтернативи, например да си приготвят кафето у дома.

В групата масово се сравняват цените в България с тези в други европейски държави. Пенков дава пример с прясното мляко, което в Португалия, Испания и Гърция струва около 1 евро, докато у нас стандартната му цена е 1,70 – 1,80 за литър. Подобни паралели се правят и при храненето навън.

„В Торино, Италия пиците започват от 5-6 евро и стигат до 8-9. В България сядаш в някаква квартална пицария и пиците струват по 10 евро”, допълва създателят на групата. След десетки подобни примери, авторите на инициативата са решени да продължат да популяризират бизнеса, който запазва честни цени.