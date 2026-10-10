10.10.2026 | 10:18

Психологът Росен Йорданов с нови разкрития за „Петрохан – Околчица“: Чат доказва, че Терзиев е предлагал 300 000 лева на Калушев

Съществува снимка на съобщение, в което се обсъжда финансиране за опазването на природен парк „Витоша“

Случаят „Петрохан – Околчица“ продължава да отваря нови въпроси, месеци след като шестима души загинаха в два свързани криминални епизода. Криминалният психолог Росен Йорданов, който е сред експертите по комплексната психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, разкри, че значителен обем цифрова информация от телефоните на участниците все още остава недостъпен. По думите му става дума за около 3-4 терабайта данни, до които разследващите не могат да получат пълен достъп.

Това твърдение не е потвърдено в този точен обем от прокуратурата, но официално държавното обвинение вече е съобщавало, че за разследването е поискано съдействие от американска партньорска служба и от Европол. Причината е именно необходимостта от пълно изясняване на цифровите следи, комуникациите и останалите доказателства по случая. През февруари Окръжна прокуратура – София обяви, че международното съдействие е поискано чрез Евроджъст.

Йорданов обясни, че част от телефоните са били върнати към фабрични настройки преди фаталните събития, което допълнително е усложнило възстановяването на информацията. По думите му част от снимките и комуникациите са били възстановявани от други устройства, с които участниците са контактували, а значителна част от разговорите са минавали през Signal.

Официално комплексната психологична експертиза е внесена в края на август и е в обем от 157 страници. Тя е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог. Прокуратурата тогава съобщи, че паралелно е готова и комплексната медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за смъртта на тримата под връх Околчица, изготвена от осем специалисти. По същото време все още се е очаквало заключението по експертизата за смъртта на тримата край хижа „Петрохан“.

Йорданов твърди, че екипът му е работил шест месеца и половина по анализа. Освен документи са преглеждани аудиофайлове, видеозаписи и голямо количество научна литература. По думите му той и колежката му Любка Христова са поели най-голям дял от работата, а останалите експерти дори сравнили крайния обем с написването на докторантура.

Най-острата му критика обаче е насочена не към разследващите, а към част от близките и хората около участниците в случая. Според него именно там остават неотговорени въпроси – защо определени решения са били вземани, кой е оказвал подкрепа и каква е била ролята на хората, които са помагали на групата.

„Други хора дължат отговори“, заяви той, като подчерта, че част от свързаните със случая лица са реагирали според него прекалено защитно и враждебно. Това е личната оценка на Йорданов и не следва да се приема като доказателство за вина или укриване на информация.

Напрежението около експертизата ескалира и по време на публичния брифинг, когато част от близките поискаха отвод на вещи лица. Йорданов категорично отказва подобна стъпка. „Никога няма да си направя отвод, защото няма причина за това“, заяви той. Според него аргументите за пристрастност се появили след публичното представяне на заключенията и били свързани с несъгласие със самите изводи.

Той признава, че организацията на брифинга не е била добра. По думите му на събитието се е стигнало до атмосфера, наподобяваща „агитки“, при която част от присъстващите са се опитвали да внушат хаос и непрофесионализъм. Според него журналистите също частично са се включили в напрежението.

Официалната позиция на прокуратурата е по-сдържана. Държавното обвинение съобщи, че експертизите са със значителен обем и сложност и че заключенията трябва да бъдат оценявани заедно с всички останали доказателства – огледи, свидетелски разпити, веществени доказателства и други експертни анализи. Това е важно, защото психологичната експертиза не стои сама и не може да замести цялостното доказване на фактите.

Особено чувствителна остава темата за комуникация между Ивайло Калушев и кмета на София Васил Терзиев. Йорданов заяви, че разполага със снимка на съобщение, в което според неговия прочит се обсъждат идеи за опазването на Витоша и се споменава сума от около 300 хил. лева. Той обаче сам уточнява, че не може да посочи категорично нито точния момент на комуникацията, нито със сигурност от кой телефон е извлечена снимката.

Тази част от разказа му не може да бъде независимо потвърдена от публично достъпните официални материали. Прокуратурата действително е съобщавала през март, че по свидетелски показания за последните 3-4 години към членове на групата са били дарени близо 300 хил. лева и дрон, а най-голямото дарение е било 251 хил. лева към Ивайло Иванов. Това обаче е отделна линия и не доказва твърдението за конкретна оферта или разговор с Васил Терзиев.

Йорданов се върна и към техническата страна на разследването. По думите му не всички данни от устройствата могат да бъдат извлечени локално и част от информацията може да се намира само в облачни услуги. Именно за това, според него, се търси съдействие от чужди служби и компании.

Официално още през февруари прокуратурата потвърди, че е потърсена помощ от американска партньорска служба и Европол. Това съвпада с версията на Йорданов, че цифровите следи по делото са сред най-сложните части от разследването.

Той твърди и че преди фаталните събития някои устройства са били нулирани до фабрични настройки. Ако това бъде потвърдено от експертиза, възстановяването на информацията би било значително по-трудно, особено при криптирани приложения като Signal. Самият факт, че едно устройство е нулирано, обаче не показва автоматично защо е направено и от кого.

Друг спорен момент е искането за ексхумация на Александър Макулев. Йорданов подчертава, че решението не зависи от него, но изрази силно несъгласие с натиска около семейството. Според него близки на реални жертви и близки на предполагаеми извършители са били въвлечени в общ публичен фронт, което според него създава допълнително объркване.

Тук отново трябва да има ясно разграничение. Определението кой е „жертва“ и кой „извършител“ не следва да идва от публични коментари на експерти, а от събраните доказателства и крайните изводи на разследването. Самата прокуратура все още води досъдебното производство и не е обявила финален правен резултат по цялата фактическа картина.

По отношение на балистиката Йорданов твърди, че основните експертизи са готови, а забавянето по една от тях е било свързано с откриването на последен проектил. Официалната прокуратура вече е потвърждавала, че по случая са правени комплексни медицински, балистични, физикохимични и технически анализи и че част от тях са били внесени през август.

Случаят „Петрохан – Околчица“ още от февруари се движи по две силно преплетени линии – чисто криминалната и психологическата. На 10 февруари прокуратурата съобщи, че при трите тела, открити в кемпер под Околчица, данните сочат вероятна последователност от две убийства и едно самоубийство. По-късно двете досъдебни производства за Петрохан и Околчица бяха обединени в едно.

През март държавното обвинение вече заяви, че основната дейност на шестимата е била концентрирана около хижата и че се проверяват дарения, отношения с длъжностни лица и различни линии на подкрепа. Именно тогава беше назначена и комплексната психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, която трябваше да даде отговори за начина на живот, взаимоотношенията и възможните мотиви.

Днес тази експертиза вече е готова, но спорът около нея далеч не е приключил. Роднини оспорват част от изводите, експертите защитават работата си, а огромен масив цифрова информация все още остава частично заключен. Това е и най-същественият извод от новите думи на Росен Йорданов – случаят има вече оформена психологична картина, но не всички факти са на масата.