01.11.2026 | 18:43

Циркът свърши, Пацо и Ваня се хванаха за гушите! Той си присвои 4380 гласа, а тя го прати да си гледа работата

Най-куриозната кандидат-президентска двойка се разпадна с гръм и трясък след изборите

Най-абсурдната кандидатпрезидентска двойка на изборите не успя да стигне до балотаж, но пък успя да се скара за собствените си 4500 гласа. Фолкпевицата Ваня Великова и незабравимият Пацо от „Биг Брадър“ вече си разменят обвинения кой е по-известен, кой е направил кампанията и кой е трябвало да седне в президентското кресло. Кулминацията дойде тази вечер в ефира на Нова ТВ, където двамата направиха такава следизборна равносметка, че на човек му става жал за пропуснатото риалити на „Дондуков“ 2.

Панайот Кючуков, който явно още чува в ушите си възгласите „Пацо президент!“, обяви, че почти целият резултат на двойката всъщност е лично негов. От малко над 4500 гласа той великодушно остави около стотина за партньорката си, а останалите 4380 записа на собствената си сметка.

„Доволен съм много от този резултат. От тези 4500 гласа 4380 са най-вероятно за мен“, заяви Пацо, който очевидно е пресметнал политическата си тежест с точност до последния избирател. Като доказателство посочи активността си в социалните мрежи и контактите с почитатели чак в Канада и САЩ.

Според Кючуков голямата грешка на Ваня била, че не му отстъпила кандидатурата за президент. „Нейната грешка, единственото, за което малко я нападам, е, че не отстъпи аз да бъда кандидатът за президент“, обясни той. С други думи, България е пропуснала шанса да изпрати Пацо направо на „Дондуков“ 2.

Ваня Великова изобщо не прие сметките му. Певицата, която до миналата неделя се виждаше като бъдещ държавен глава, сега трябваше да слуша как собственият ѝ кандидат за вицепрезидент обяснява, че е трябвало да се яви без нея.

„Той само ходи по медии, по институции, по телевизии и обяснява как е трябвало да се кандидатира без мен, как щял да стане президент, ама закъснял. Как бил по-популярен от мен и по-известен“, възмути се Великова.

А когато стана дума кой от двамата е по-разпознаваем, фолкдивата окончателно изпусна нервите си. „Това е пълна простотия. Мен цяла България ме познава“, отсече тя. Така след изборите се оказа, че двамата не могат да поделят дори славата от загубата.

Всъщност президентските им амбиции бяха достатъчно колоритни още преди първия тур. Ваня говореше за големи промени в държавата, а Пацо обещаваше да достигне до младите избиратели през TikTok. Флагман.бг проследи тази необичайна политическа комбинация още при старта на кампанията.

Певицата дори си представяла, че ще стигне до балотаж. Затова и изборната нощ приключила за нея доста бързо. „Като видях, че не съм първа или втора, какво повече да гледам? Като не съм на балотаж“, обясни Ваня. Нямало защо да си губи времето с останалите резултати, след като президентството вече се изплъзнало.

Оказа се, че Великова е имала и резервен вариант за политически партньор. Преди да избере Пацо, обмисляла да покани Георги Марков, с когото се познава от „Биг Брадър“. Дали с него следизборната раздяла щеше да бъде по-тиха, няма как да разберем.

На първия тур двойката получи 4530 гласа, или около 0,3% от действителните гласове. Резултатът изглежда скромен на фона на президентските амбиции, но беше достатъчен, за да изпревари няколко други кандидати. Сред тях се оказаха Волен Сидеров и Александър Томов.

Пацо обаче няма намерение да захвърля политическите мечти. След като президентството не му се получи, сега поглежда към местната власт. Обмисля да се кандидатира за общински съветник на следващите избори. „Да се пробвам за общински съветник, да направя една следваща крачка“, обяви той.

Засега кандидатът за бъдещ местен управник е регистриран в Бюрото по труда и е безработен. Междувременно ще продължи да прави съдържание за социалните мрежи, където очевидно се чувства далеч по-комфортно, отколкото в компанията на бившата си кандидатка за президент.

Пацо разказа с нескрито удоволствие и как хората го разпознавали по улиците. „За мен беше един голям празник. Много пъти вървя по улиците, свирят коли: „Пацо президент!“. Крещят, викат“, похвали се той. След тези овации човек разбира защо още му е трудно да се раздели с мечтата за висок пост.

Ваня Великова вече е на съвсем друга вълна. Президентството остана зад гърба ѝ, а нова кандидатура не влиза в плановете ѝ. Дори предложенията да се бори за кметския стол в Габрово не я изкушават. „Смятам вече, че всеки трябва да поеме по своя път“, заяви тя, с което окончателно затвори политическата страница с Пацо.

На хоризонта пред певицата се задават далеч по-познати ангажименти. Вместо предизборни плакати, дебати и политически обещания я чакат микрофонът, сцената и празничните участия. „Продължавам ударно с кариерата си. Идва банкетно време, идва декември“, обяви Ваня.

Така Пацо остана с мечтата за общински съветник, а Ваня се върна към най-сигурния си електорат – публиката по банкетите. В деня на балотажа тя отказа да подкрепи когото и да било от двамата останали претенденти за президентския пост. „Не агитирам. Не подкрепям нито един от двамата. Не знам какво ще стане“, заяви певицата.