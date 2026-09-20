20.09.2026 | 10:32

Ивайло Калушев става пед*фил, изн@силен като дете от баща си?

Между бащата и сина е съществувала особена връзка, а таткото систематично е прикривал педофилските изстъпления на сина си

По време на разследването безспорно е установено, че Ивайло Калушев е бил изключително близък с баща си Георги Калушев, който е работил за Държавна сигурност.

Между бащата и сина е съществувала особена връзка, а таткото систематично е прикривал педофилските изстъпления на сина си през годините. Според психолози и сексолози това систематично поведение навява на мисълта, че е много възможно в ранна възраст Ивайло да е бил сексуална жертва на своя баща. В над 90% от случаите педофилите са преживявали блудство или изнасилване в детството си, което отключва тези опасни сексуални апетити към подрастващите.

С тази травма експертите си обясняват факта, че бащата Георги Калушев постоянно го е спасявал в критични моменти, вместо да потърси специализирано лечение и да ограничи щетите от набезите му над непълнолетни. Специалистите са категорични, че връзката между тях навява сериозни съмнения за извършено сексуално посегателство в ранна възраст. Почти е сигурно, че убиецът е наследил педофилския нагон от своя родител, но поради смъртта и на двамата това няма как да бъде доказано.

Разследващите продължават да анализират събраните данни около дейността на мъртвия Калушев и неговото семейство. Случаят повдига редица въпроси относно ролята на бившите служби и тяхното влияние при прикриването на подобни тежки престъпления. Макар и двамата главни герои в тази драма да са мъртви, разкритията около бащата хвърлят нова светлина върху корените на жестоките престъпления. Обществото остава шокирано от дълбочината на семейните тайни и липсата на своевременна намеса от страна на институциите.

Източник: Уикенд