Ивелин Михайлов с гневен коментар за ареста на варненския кмет: БРУТАЛНО нарушение на човешките права

Лидерът на партия „Величие“ призова всички граждани и гости на Варна да се включат в протеста в защита на арестувания кмет Благомир Коцев.

Демонстрацията ще се проведе днес от 18:00 ч. пред сградата на Община Варна.

„Призовавам всички хора във Варна, не само варненци, но и тези, които са на почивка по курортите край града, да подкрепят протеста, който е за ред и законност в България“, заяви лидерът на формацията.

Той подчерта, че според него случаят с ареста на Коцев е „брутално нарушение на човешките права“. „Човек, който е изнесъл 100 милиона къса цигари и е причинил щети за стотици милиони – глоба от 6000 лв. и е на свобода. А кмет, който е отстранен, не е рецидивист и няма как да ощетява общината, е в ареста. Защо? Защото така казва властта“, коментира Михайлов.

Протестът е под надслов „Пеевски и СГП, долу ръцете от Варна!“ и е организиран в знак на несъгласие с действията на прокуратурата и задържането на Коцев.