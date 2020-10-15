Йордан Цонев: ГЕРБ е продукт на службите!

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Българският премиер е гол, откри полска медия Днешната България е нов Трети свят - с най-ниски доходи, най-големи социални неравенства и демографска катастрофа

Борисов уверил Караянчева, че никога не я наричал „проста кърджалийска п.тка“ Недоказани записи няма какво да коментирам. Нека да се произнесе прокуратурата, заяви оцелялата председателка на НС