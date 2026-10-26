26.10.2026 | 12:56

Йотова не победи, Гюров не загуби, а България отказа да гласува

Сгрешени прогнози, съмнителни Facebook атаки и избирателна апатия белязаха първия тур. Големият губещ обаче може да се окаже цялата политическа класа.

Изравнени резултати между Илияна Йотова и Андрей Гюров, критично ниска избирателна активност и десетки обвинения за заглушаване на опозиционни страници часове преди изборния ден – така можем да обобщим неделния ден.

Защо социолозите сгрешиха като дадоха убедителна победа на първия тур, включително се прокраднаха варианти, при които Илияна Йотова/Красимир Вълчев постигат над 50% и още вчера си осигуряват мястото на „Дондуков“ 2, тепърва ще се нищи. Дали това, че през последните седмици няколко скандала разтърсиха обществено-политическия живот в страната ни, оказа влияние, или кампанията на Андрей Гюров/Георги Кандев, която излезе от обичайния балон на ПП/ДБ в столицата и големите градове, стигайки до села и паланки, беше основната причина (именно на народняшки изглеждащият и държащ се простовато Кандев някои приписват основните заслуги за добрия резултат на двойката).

Безспорно, разкритията за помилвания от настоящия ни президент наркотрафикант, който разпространител на дрога уж бил на смъртно легло, а впоследствие се оказа, че кърши тяло под музикални ритми, беляза тази кампания и беше основен коз в ръцете на противниците.

Йотова отказа да участва в предизборен дебат преди първия тур на президентските избори, като нейният щаб посочи, че евентуални разговори за дебати ще се водят едва след него, което също беше отчетено като сериозен минус и бягане от неудобните въпроси. Победа на втори за нея, минава през задължителен диспут с Гюров. Честно казано, далеч по-интересен би бил такъв между кандидат вицепрезидентите, но вероятността Кандев да се осмели да застане срещу Вълчев, граничи с нула.

Следващият пирон в ковчега на Йотова бяха обвиненията за

Заглушаване на популярни сатирични,

про ПП/ДБ, страници във Facebook, които бяха свалени часове преди гласуването, в деня за размисъл. три от най-големите пародийни профили, критикуващи властта и проруски политически фигури – „Копейкин“, „Пуйло“ и „BG Elves“, изчезнаха едновременно от платформата. Това моментално предизвика остри политически реакции и съмнения за организирана цензура. Часове по-късно съдбата им последваха и други подобни страници, а после историята се повтори и потрети.

Ако трябва да разсъждаваме логично, надали някой е такъв идиот, за да действа по този начин именно в деня за размисъл, защото беше очевидно, че това ще се възприеме като удар по опонентите на Йотова, по-специално срещу Гюров, подкрепян сериозно и през сваляните страници. Това буди мисълта, че вероятно случилото се беше много добре организирана постановка от въпросните, която успя да постигне целта си – за часове аудиторията и последователите бяха върнати, а в коментарите всички дружно скандираха, че вече без капка съмнение ще излязат и гласуват с номер 4 – номера на бюлетината на Гюров/Кандев.

Появиха се и депутати – както обикновено, пръв беше често соченият за свързания с подобни проекти Ивайло Мирчев, който написа десетки постове, в които директно обвини ПБ, че се опитват да секнат гласовете против Йотова. Намесиха се и евродепутати, които заявиха, че ще информират Европейската комисия заради свалянето на сатиричните страници.

Обективността налага да подчертаем, че не се касае просто за меме и сатирични такива, а обслужващи ПП/ДБ. Създадени в началото с насоченост срещу Русия и управлението на Путин, в подкрепа на Украйна, в последните месеци въпросните почти забравиха тази тематика, като настървено промотираха 24/7 Гюров и Кандев, с което категорично затвърдиха убедеността на много, че се касае за много добре смазана тролска ферма на ПП/ДБ, получаваща финансиране директно от централата на коалицията.

Но без значение дали това е така, те отлично си свършиха работата, което се видя и по резултатите.

Изборен срив

След почти всички избори си казваме, че по-зле не може да бъде, до следващия път. В някои секции до обяд нямаше и един гласувал, което до момента не се беше случвало. Причините са различни, но доминира разочарованието на избирателите. Честите избори и усещането за липса на същинска промяна води до все по-засилваща се апатия.

Отсъствието на големи политически сили (като ГЕРБ) и призивите за бойкот или неучастие от страна на структури на ДПС в определени региони също допринесоха за сериозен спад в мобилизацията, а за капак, проблемите с машинното гласуване усложиха ситуацията още повече.

Дали това може да бъде отчетен и като спад в подкрепата на управляващата партия ПБ, в частност – за Румен Радев, е един от основните въпроси. Мощната подкрепа, която получи той на парламентарните избори към днешна дата е все по-намаляваща – цените, неизпълнените обещания, спорните фигури около него, скандалите, всичко оказва негативно влияние и това рефлектира върху Йотова. Самата тя води вяла кампания, като не успя да даде убедителни отговори, бягайки от неудобните въпроси.

Не бива да забравяме и че двете двойки, претенденти за „Дондуков“ 2, условно могат да бъдат приобщени към лявото – старото и новото (неолибералното). Силен десен кандидат нямаше, а българинът, макар и политически всеяден, по природа е по-консервативен.

А на хората първата грижа е как да си платят сметките, как да закърпят семейния бюджет с все по-галопиращите цени и какво ще им поднесе утрешният ден, не локумите, които всеки път се разтягат. Още повече, че избирателите отлично знаят, че от президентската институция не зависи чак толкова много.

Отдавна вече връзката между управляващи и управлявани се е скъсала, а този резултат е звучен шамар за целия политически елит, не само за един кандидат или една партия. Повсеместната апатия, обхванала народонаселението, ще се запази и на балотажа. Но явно за политиците ни това не е проблем, затова те продължават да разтягат обичайните дъвки за наивници.

Докато партиите се боричкат за постове, разпределят влияние и обясняват колко са загрижени за народа, цените продължават да растат, покупателната способност се топи, а обещаната промяна все така не се случва. И Йотова, и Гюров, както и политическите сили зад тях, не си дадат сметка, или по-лошото – не ги интересува, че хората, склонни да излязат да гласуват, вече са критично ниска маса – останали са само тесните ядра, за които над всичко е партийната повеля.

Ако на балотажа се затвърди слабата избирателна активност, в комбинация с наближаващата зима и обичайните проблеми, които води със себе си, както и все по-бедната маса българи, можем да очакваме сериозно недоволство и нова вълна протести.

Виктория Георгиева