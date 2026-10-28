28.10.2026 | 20:32

Йотова призна: Правителството пада, ако не спечеля изборите

От ПБ развиват сценарий, според който изборът на Гюров цели свалянето на правителството на Радев

Според Илияна Йотова, ако нейната кандидатура за президент се провали, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ ще използват това, за да предизвикат политическа криза и да свалят правителството на Румен Радев. Сходен сценарий е развил в интервю и лидерът на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

На първия тур на изборите подкрепената от ПБ Йотова едва запази мъничка преднина пред съперника си Андрей Гюров – по-малко от 3 на сто.

„ПП и ДБ, които подкрепиха кандидатурата на Гюров, искат да върнат времето на сглобката: мътни времена, в които лесно се обслужват лични интереси. За тях най-важната задача е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, Асен Василев да стане министър-председател и отново да влезем в безвремието на нестабилност“, заявила е Йотова, цитирана от инициативния си комитет, във Велико Търново.

Самия Гюров Йотова е обвинила, че „в 90% от случаите той не говори, а говорят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов“. Цитирала е информация, без да каже източника, че „един от основните спонсори на Гюров има голяма украинска фирма за производство на дронове“. Пуснала е и обичайните нападки срещу опонентите си, че искат да включат България в коалиция, която да прати войници в Украйна. На Радев е благодарила, че „подава ръка на жена да бъде кандидат за президент и върховен главнокомандващ“.

„Старата сглобка, колкото и да се крие, ръжда не хваща“, включил се е и самият премиер. Твърденията му за предстояща нова „сглобка“ вече се превръщат в неизменна част от публичното му говорене.

„Защо не искат да допуснат г-жа Йотова да бъде преизбрана за президент? За тях сме заплаха, защото казахме, че ще разграждаме модела, утвърден от сглобката, корупционен модел“, казал е Румен Радев. За Гюров е твърдял, че „цялата машина на Пеевски ще гласува за него“.

Фейсбук страницата на парламентарната група на ПБ пусна видео с интервю на лидера на групата Петър Витанов, в което той казва, че разполага с информация, че Гюров се е срещнал с Делян Пеевски. Самият Гюров определи това като „лъжа“ в прессъобщение.

Витанов заявява, че в доминираните от ДПС райони не са участвали в изборите, защото искат сделка с управляващите, каквато няма да има. „Ще видите втория тур как ще има подозрително голямо гласуване в другата посока. Интересът на ГЕРБ вероятно е да агитира за Гюров, той да стане президент, да дестабилизира кабинета, да падне, те да се върнат на власт“, твърди Витанов пред журналиста Крум Савов. По думите му, ГЕРБ вече е „прелял гласове“ на Гюров на първия тур. Изборът на Гюров щял да торпилира и избора на новия Висш съдебен съвет, казва Витанов.