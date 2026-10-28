Йотова призна: Правителството пада, ако не спечеля изборите

Според Илияна Йотова, ако нейната кандидатура за президент се провали, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ ще използват това, за да предизвикат политическа криза и да свалят правителството на Румен Радев. Сходен сценарий е развил в интервю и лидерът на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.
На първия тур на изборите подкрепената от ПБ Йотова едва запази мъничка преднина пред съперника си Андрей Гюров – по-малко от 3 на сто.
„ПП и ДБ, които подкрепиха кандидатурата на Гюров, искат да върнат времето на сглобката: мътни времена, в които лесно се обслужват лични интереси. За тях най-важната задача е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, Асен Василев да стане министър-председател и отново да влезем в безвремието на нестабилност“, заявила е Йотова, цитирана от инициативния си комитет, във Велико Търново.
Самия Гюров Йотова е обвинила, че „в 90% от случаите той не говори, а говорят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов“. Цитирала е информация, без да каже източника, че „един от основните спонсори на Гюров има голяма украинска фирма за производство на дронове“. Пуснала е и обичайните нападки срещу опонентите си, че искат да включат България в коалиция, която да прати войници в Украйна. На Радев е благодарила, че „подава ръка на жена да бъде кандидат за президент и върховен главнокомандващ“.
„Старата сглобка, колкото и да се крие, ръжда не хваща“, включил се е и самият премиер. Твърденията му за предстояща нова „сглобка“ вече се превръщат в неизменна част от публичното му говорене.
„Защо не искат да допуснат г-жа Йотова да бъде преизбрана за президент? За тях сме заплаха, защото казахме, че ще разграждаме модела, утвърден от сглобката, корупционен модел“, казал е Румен Радев. За Гюров е твърдял, че „цялата машина на Пеевски ще гласува за него“.
Фейсбук страницата на парламентарната група на ПБ пусна видео с интервю на лидера на групата Петър Витанов, в което той казва, че разполага с информация, че Гюров се е срещнал с Делян Пеевски. Самият Гюров определи това като „лъжа“ в прессъобщение.
Витанов заявява, че в доминираните от ДПС райони не са участвали в изборите, защото искат сделка с управляващите, каквато няма да има. „Ще видите втория тур как ще има подозрително голямо гласуване в другата посока. Интересът на ГЕРБ вероятно е да агитира за Гюров, той да стане президент, да дестабилизира кабинета, да падне, те да се върнат на власт“, твърди Витанов пред журналиста Крум Савов. По думите му, ГЕРБ вече е „прелял гласове“ на Гюров на първия тур. Изборът на Гюров щял да торпилира и избора на новия Висш съдебен съвет, казва Витанов.
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