28.10.2026 | 17:40

Жесток удар! Държавата глобява „Кауфланд“ и Т-Маркет с над 60 млн. евро заради необосновано завишени цени и нелоялни търговски практики

Съдът потвърди глобите за фалшивото германско масло

Две от големите търговски вериги у нас — „Кауфланд“ и Т-Маркет — се очаква да бъдат глобени с общо не по-малко от 60 млн. евро след разследвания на Комисията за защита на конкуренцията, съобщи „Гласове“. Производствата засягат възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. През последните пет месеца антимонополният орган е събирал доказателства, а едното решение се очаква до десетина дни.

Проверките срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“, която притежава Т-Маркет, започнаха в края на май 2026 г. Те са резултат от секторния анализ на пазара на храните и последвалото подробно изследване на ценовата политика на големите вериги.

Според източници двете производства вече са в напреднал етап. Събраните материали се анализират, а законът позволява за всяко установено нарушение да бъде наложена санкция до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година. При мащабите на големите търговци това означава глоби за десетки милиони евро, които при тежко нарушение могат да надхвърлят и 100 млн. евро.

Един от основните проблеми, откроени от комисията, е размерът на отстъпките, изисквани от производителите и доставчиците. Още при представянето на междинните резултати от секторния анализ през декември 2025 г. регулаторът предупреди, че в определени случаи тези условия могат да принудят доставчиците да продават на себестойност или дори на загуба.

Тези констатации са довели до по-задълбочена проверка на надценките, отстъпките, начина на ценообразуване и договорите в сектора. КЗК е призовала участниците на пазара сами да отстранят проблемите и е предупредила, че при липса на убедителни резултати ще пристъпи към производства по Закона за защита на конкуренцията.

Успоредно с това комисията извършва предварително проучване по сигнали от Комисията за защита на потребителите за значителни разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.

На този фон Административният съд – София-област е потвърдил на първа инстанция други санкции на КЗК, свързани с пазара на храните. Те са за общо близо 310 хил. евро и са наложени на „Клас фууд“ и „Лафка СД“ за подвеждащо предлагане на продукта „Deutsche Markenbutter“ като масло, въпреки че над 95% от съдържанието му са немлечни мазнини. Съдът е приел, че санкциите са законосъобразни и съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията.