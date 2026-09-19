19.09.2026 | 11:07

Йотова разкри: Част от екипа зад калната кампания срещу мен ми предложи същата кампания срещу Гюров

Тя похвали работата на премиера Румен Радев и заяви, че той се справя добре начело на правителството

Президентът Илияна Йотова заяви, че преди месеци част от екипа зад „калната кампания“, която се води срещу нея в момента, ѝ е предложил да води същата кампания в нейна полза срещу „тогавашния служебен министър-председател“.

В интервю за юбилейното 1000-но издание на „Денят започва с Георги Любенов“ президентът Илияна Йотова заяви, че срещу нея се води „кална, много лична и много брутална“ предизборна кампания, но че тя няма да отговаря по същия начин.

„Кампанията ще бъде позитивна. Кампанията ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми на страната. Затова аз съм непрекъснато между тях. Всеки може да дойде, да се допре до мен, да попита и това е най-пряката комуникация“, каза тя.

Добави, че е очаквала опонентите ѝ да водят кампанията по този начин. „Аз мога да споря с аргументи, аз мога да споря с доводи. Мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи. Никога не съм го правила през целия си живот и нямам намерение да го правя“, каза Йотова.

По думите ѝ част от хората, които стоят зад сегашната кампания срещу нея, преди месеци са ѝ предложили да използва същия подход срещу един от настоящите ѝ опоненти: „Една част от хората, които измислиха тази кампания, дойде преди месеци при мен да ми предложи същата кампания да правя за един от моите опоненти. Тогава той беше все още служебен министър-председател (бел. ред. преди месеци служебен премиер беше Андрей Гюров – посочен от Илияна Йотова от т.нар. „домова книга“). Аз отказах и начинът, по който се държах през цялото време, откакто съм президент, смятам, че показа различен стил.“

По отношение на кандидата за вицепрезидент Георги Кандев тя заяви, че не го е назначила и че не се отрича от добрите думи, които е изричала по негов адрес: „За разлика от моите опоненти, които един ден говорят така, защото им изнася, а след това започват тази кампания срещу мен.“

Йотова похвали работата на премиера Румен Радев и заяви, че той се справя добре начело на правителството. Според нея, ако бъде избрана за президент, отношенията между двамата ще останат такива, каквито са били през последните девет години – основани на взаимно уважение и съвместна работа.

Като най-силна черта от президентските мандати на Радев тя посочи последователността му в отстояването на принципи: „Но тогава, когато предаваш принципите, продаваш надеждата на хората – това не се прощава.“

Йотова заяви, че ще критикува кабинета, когато смята, че дадено решение или закон не е в интерес на страната. По думите ѝ засега се вижда желание за сътрудничество между институциите: „Но това, което виждам от началото на този кабинет, повече говори за желание за сътрудничество, за това да видим заедно институциите каква е печелившата посока за развитието на България оттук нататък. Правителството се радва на много сериозна подкрепа. Аз го виждам през хората.“

Йотова коментира и критиките за помилването на известния като „петричкия Ескобар“ наркодилър – Огнян Атанасов. По думите ѝ решението е било взето въз основа на експертиза, медицински заключения и при спазване на закона: „Ако някъде ми беше минало през ум, че може да има след три години някакво престъпление или опит за престъпление, защото аз все още не зная какво се е случило с този човек. Смятате ли, че някой би си сложил главата и би помилвал такъв човек?“

Тя отново напомни, че президентската институция е потърсила Министерството на правосъдието за проверка на информацията, с която е разполагала преди решението.

В ефира на националната телевизия президентът определи случилото се на хижа „Петрохан“ като „една от най-кървящите рани“ в българското общество: „Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва да стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме.“

Според Йотова обществото трябва да стигне докрай в изясняването на случая и да установи дали подобни структури съществуват и на други места. Добави, че не може да приеме политици, които определят действията на Калушев като „меко казано укорими“.