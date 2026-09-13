13.09.2026 | 21:48

Йотова се обяви за жертва на кална кампания (видео)

„Един приятел ми каза: впрегната е огромна сила за личностно злепоставяне“, обяви президентът

Илияна Йотова е категорична, че срещу нея е започнала кална политическа кампания, целяща лично злепоставяне, но подчерта, че е очаквала подобни атаки. Президентът коментира току-що пред Нова телевизия както напрежението около кандидатурата си за държавен глава, така и ситуацията след взривовете във военния завод ЕМКО.

„Очаквах ги. Имам познати, които ме предупредиха“, каза Йотова по повод нападките срещу нея в последните седмици. По думите ѝ атаките не са изненадващи, тъй като политическата битка вече навлиза в период, в който личните удари все по-често изместват реалния дебат.

„Един приятел ми каза: впрегната е огромна сила за личностно злепоставяне“, разказа президентът.

Повод за част от критиките срещу нея стана информацията, изнесена от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, според която Йотова е помилвала лице, осъдено за наркотрафик. Президентът отговори, че всички решения на комисията по помилванията са публични и няма скрити действия от страна на институцията.

„Добре чете това, което сме публикували на сайта на президентството. Нито едно решение не е скривано от българската общественост“, заяви тя.

Йотова коментира и възможността да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти в България след взривовете в „ЕМКО“. Тя обясни, че темата е сериозна, но подобен формат не трябва да се превръща в поредна политическа сцена за взаимни обвинения.

„Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България“, заяви държавният глава.

Според нея ситуацията около военните предприятия и другите стратегически обекти изисква внимателен анализ, а не прибързани политически реакции. Решението за свикването на КСНС ще бъде взето след като станат ясни първите резултати от разследването.

„Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това“, каза Йотова.

Президентът коментира и изявленията на собственика на ЕМКО Емилиян Гебрев, който заяви, че не става дума за човешка грешка и допусна версията за саботаж. Йотова призова да се изчакат експертизите.

„Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход – да видим все пак и първите резултати“, заяви тя.

Йотова подчерта, че това не означава подценяване на случая. Според нея въпросът за сигурността на подобни обекти има пряко отношение към безопасността на гражданите.„Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората“, каза президентът.

По повод критиките към Министерството на вътрешните работи Йотова заяви, че не желае да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Тя посочи, че България се намира в период на повишени рискове заради международната обстановка.

„Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, коментира тя.Според Йотова случаят с ЕМКО трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст. Тя посочи, че заплахите не засягат само България, а всички държави в Европа.

„Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България – те са за цяла Европа. Не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сме много бдителни“, каза тя.Йотова очаква решението дали да бъде свикан КСНС да бъде взето в следващите дни.

Президентът коментира и разликата между ролята на държавен глава и вицепрезидент. Тя заяви, че президентската институция носи по-голяма отговорност и изисква по-широк кръг от ангажименти.

„Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете“, каза Йотова, запитана колко по-трудно е да бъде президент в сравнение с вицепрезидент.Тя отхвърли твърденията, че след девет години като вицепрезидент на Румен Радев ще остане в неговата сянка.

„Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит – и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това, и като журналист“, заяви тя.

Йотова посочи, че има собствено виждане за ролята на президента и начина, по който трябва да работи институцията.„Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.

Според нея настоящата политическа ситуация дава възможност за по-добро взаимодействие между институциите, тъй като страната има редовно правителство и парламентарно мнозинство.

„В момента имаме стабилно правителство със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност чрез добро сътрудничество между институциите да защитаваме по-добре интересите както на гражданите в страната, така и на България навън“, допълни президентът.