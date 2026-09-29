29.09.2026 | 15:40

Кабинетът отзова на посланика в ОАЕ заради Пеевски. Какво следва

Започва и пълна проверка на посолството ни в Емирствата

Правителството предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Посланикът определи твърденията като неверни.

Външното министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства.

След като правителството одобри решението за отзоваването на посланика, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ, като не се очаква Илияна Йотова да има резерви.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев и с подписа на тогавашния президент Румен Радев. Премиерът съобщи, че лично е избрал Йорданов за посланик заради показаните от него качества, докато е бил консул в Дубай.

Преди дни Иван Йорданов отрече пред бТВ твърденията на Демерджиев, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов.

Повод за отзоваването му е връзка на баща му с фирмата, през която са ставали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

Не е ясно обаче дали подобен мотив може да издържи в съда, ако Йорданов реши да съди МВнР. В миналото има богата практика на подобни казуси.

Назначаването на посланиците изисква сложна съгласувателна процедура между президента и управляващото мнозинство, като през годините често се е стигало до блокиране на процеса. Ако Йотова спечели президентските избори, в следващите години се очаква „Прогресивна България“ да има „монопол“ по отношение на посланическите назначения.