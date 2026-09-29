29.09.2026 | 14:11

Невзоров да почерпи Шишков: Властта узаконява незаконния украински град в Баба Алино

„Спешни промени“ в ЗУТ ще узаконят 4 трафопоста, електроснабдителната мрежа, двете незаконни водовземни съоръжения, водоснабдителната и канализационна мрежи и улиците

„Спешни промени“ в ЗУТ ще узаконят 4 трафопоста, електроснабдителната мрежа, двете незаконни водовземни съоръжения, водоснабдителната и канализационна мрежи и улиците

Олег Невзоров да почерпи. Министър Иван Шишков обеща да разглоби незаконния град в Баба Алино. Само че покрай узаконяване на незаконните части на магистрала „Хемус“ ще го узакони.

Предложението на МРРБ за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще позволи на “Корпорация Куб” да узакони 4 трафопоста, електроснабдителната мрежа, двете незаконни водовземни съоръжения, водоснабдителната и канализационна мрежи и улиците.

Тези строежи ще бъдат обявени за търпими и ще могат да се ползват, а процедурите и делата срещу тях ще бъдат преустановени. Както знаете сградите вече са обявени за търпими от общината. Така целият град ще бъде обявен за търпим.

Който може, го може.

Предлагам вместо да променят ЗУТ направо да го отменят – така или иначе всеки си прави каквото си иска и накрая министерство го узаконява.

Становище по проектозакона може да се подава до 19 декември на Портала за обществени консултации.