01.06.2025 | 18:51

Касим Дал: Предателят на ДПС е един и се казва Ахмед Доган

За случилото се в движението е виновен единствено и само почетният председател, който не трябва да участва в новата партия на турското малцинство

„Предателят в ДПС е един и се казва Ахмед Доган“, заяви пред бТВ Касим Дал, който бе изгонен от движението през 2010 г.

„Алчността доведе ДПС до сегашното положение. Кой е виновникът за всичко това? Кой посочи Христо Бисеров, Лютви Местан, Мустафа Карадайъ, Джевдет Чакъров, Делян Пеевски – това са все грешки на Доган. Преди 11 години той ми каза, че той е създал партията и той ще я унищожи. Всички имат един генезис. Посочи ги Доган – и Данчо Ментата, и Искра Михайлова“, припомни Дал и разказа, че „ролята на Доган за формирането на Пеевски е основна. Това беше новият бизнеспроект. Пеевски получи пълен контрол. Доган не участваше в заседанията на централния съвет, беше оставил всичко на Пеевски.“

Разривът между Пеевски и Доган е настъпил, когато и Джевдет Чакъров бе посочен за съпредседател. Пеевски си искал цялата партия, която му бе обещана.

Касим Дал е категоричен, че не трябва да има намеса на Доган в създаването на новата партия. „Чувам Чакъров бил предател, друг бил предател. Предателят е един и се казва Ахмед Доган“, каза Дал. „В годините Доган няма нито едно вярно решение. 2009 г., когато спечелихме над 600 000 на изборите, всички бяхме изгонени“, припомни Дал.

Той смята, че Доган по всякакъв начин пречи да се създаде нещо ново. „Не може нито Рамадан Аталай – агент Вергил, нито Хасан Азис, семейство Атила да говорят за новото. Те подариха всичко на Пеевски, който пък се обгражда само със зависими хора. Милиционерско-партийният маниер на ГЕРБ, създаден от Цветан Цветанов, се пренесе в ДПС.“, заяви Дал.

Че в ДПС ври и кипи, стана ясно и от интервю на Юджел Атила пред Нова тв. Той се обърна към Ахмед Доган да махне заместниците на Джевдет Чакъров от Централния съвет, като отказа да им каже имената. Посочи само Джейхан Ибрямов, че трябва да бъде махнат, а „Доган трябва да излезе да общува с хората“.

Касим Дал прогнозира, че се готвят избори през октомври, съдейки и по махането на шефа на ДАНС от агенцията. „Искат да контролират всичко. И действията на Джевдет Чакъров показват, че се готвят за избори. Според мен Пеевски много бързо ще изгори, ако продължава така. Не може да контролира всичко, както му се иска. Двойно ще му се върне“, заключи Дал.