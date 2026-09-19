19.09.2026 | 19:33

Кметът Ерол Мюмюн проплака: Всичко за община Кърджали е замразено или полузамразено!

Оставени сме на произвола на съдбата, ридае човекът на Делян Пеевски

Всичко за община Кърджали е замразено или полузамразено. Това дължим на последното служебно правителство. Община Кърджали е изоставена на произвола на съдбата. Това заяви по време на обсъждането на Бюджет 2026 кметът Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС.

Той посочи за пример спирането на средствата за два много важни за града обекти: Младежкия център и Спортната зала. Като отговорен той посочи строителния министър Иван Шишков. Кметът се съгласи с общинския съветник Кадир Мустафов,че под въпрос е поставена подготовката на спортните клубове през настоящата учебна година. Независимо от трудностите ни ще приключим успешно тези проекти, гарантира градоначалникът.