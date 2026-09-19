19.09.2026 | 19:33
Кметът Ерол Мюмюн проплака: Всичко за община Кърджали е замразено или полузамразено!
Оставени сме на произвола на съдбата, ридае човекът на Делян Пеевски
Всичко за община Кърджали е замразено или полузамразено. Това дължим на последното служебно правителство. Община Кърджали е изоставена на произвола на съдбата. Това заяви по време на обсъждането на Бюджет 2026 кметът Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС.
Той посочи за пример спирането на средствата за два много важни за града обекти: Младежкия център и Спортната зала. Като отговорен той посочи строителния министър Иван Шишков. Кметът се съгласи с общинския съветник Кадир Мустафов,че под въпрос е поставена подготовката на спортните клубове през настоящата учебна година. Независимо от трудностите ни ще приключим успешно тези проекти, гарантира градоначалникът.
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е обект на разследване за евентуални корупционни практики и длъжностни престъпления, свързани с обществена поръчка за 5 млн. лв. През май 2026 г. той беше отведен за принудителен разпит в Областната дирекция на полицията, което предизвика широк обществен отзвук. Според изявления на МВР събраните доказателства касаят потенциално престъпление по служба. Поради съмнения за местен „прокурорски чадър“ и политически обвързаности в Кърджали, прокуратурата поиска разследването да бъде преместено извън съдебния район на града, за да се гарантира безпристрастност. Самият Ерол Мюмюн категорично отхвърля обвиненията. След разпита си пред медиите той заяви: „Не съм престъпник, това са политически репресии“, определяйки действията на органите на реда като опит за политически натиск и атака срещу него.
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